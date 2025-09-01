"يا رب".. زوج فنانة معروفة يتعرض لجلطة قلبية ويخضع لجراحة عاجلة (صور)

27
أعلنت الفنانة
المصرية
ميار الببلاوي
، عن تعرض زوجها لوعكة صحية خطيرة تمثلت في جلطة قلبية استدعت تدخلاً جراحياً طارئاً خلال الساعات الماضية.
ونشرت الببلاوي عبر حسابها في
فيسبوك
صورة لزوجها من داخل المستشفى، بدا خلالها متصلاً بالأجهزة الطبية، مرفقة برسالة مؤثرة قالت فيها: "يارب!... هو زوجي وحب عمري، وأنت الشافي المعافي، اشفِ زوجي بالصحة والعافية، ورده لي بألف سلامة. أستحلفكم بالله الدعاء له… أرجوكم".
وأوضحت الفنانة أنها تعيش لحظات صعبة بسبب بعد المسافة، إذ كان زوجها في رحلة سفر خارج البلاد عند تعرضه للأزمة، مناشدة جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها زوج الببلاوي من مشكلات قلبية، إذ سبق أن خضع لعمليتين لتركيب دعامات، ما يزيد من قلق أسرته ومتابعيه.
وحظيت رسالة الببلاوي بتفاعل واسع على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث عبر عدد كبير من محبيها عن تضامنهم وتمنياتهم بالسلامة والشفاء العاجل.
