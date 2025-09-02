27
المرأة
بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
02-09-2025
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
ياسمين صبري
صورة جديدة عبر "
ستوري
" على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة باللون الأسود، تميزت بالرقي.
واختارت ياسمين فستانًا قصيرًا بأكمام قصيرة مع حزام رفيع، نسّقته مع حقيبة فاخرة وساعة يد ذهبية، فيما أكملت إطلالتها بحذاء بالأبيض والأسود.
الصورة حصدت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بذوق ياسمين في اختيار الأزياء.
مواضيع ذات صلة
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
02/09/2025 20:17:58
02/09/2025 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان لافت.. ستيفاني عطالله تتألق في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
بفستان لافت.. ستيفاني عطالله تتألق في أحدث ظهور لها
02/09/2025 20:17:58
02/09/2025 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان زهري قصير.. إليسا تتألق في مصر (فيديو)
Lebanon 24
بفستان زهري قصير.. إليسا تتألق في مصر (فيديو)
02/09/2025 20:17:58
02/09/2025 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن.. رهف عبد الله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن.. رهف عبد الله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
02/09/2025 20:17:58
02/09/2025 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اللون الأسود
ياسمين صبري
ستوري
تيار
توري
بري
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّخاذ قرار عاجل بعد وفاة إعلاميّة.. "بسبب إهمال مستشفى"
Lebanon 24
إتّخاذ قرار عاجل بعد وفاة إعلاميّة.. "بسبب إهمال مستشفى"
09:09 | 2025-09-02
02/09/2025 09:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب فياض في منشور غامض: سأبدأ حياة جديدة
Lebanon 24
زينب فياض في منشور غامض: سأبدأ حياة جديدة
07:11 | 2025-09-02
02/09/2025 07:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ملكة جمال لبنان السابقة تُرزق بطفلتها الأولى وهذا إسمها
Lebanon 24
بالصور... ملكة جمال لبنان السابقة تُرزق بطفلتها الأولى وهذا إسمها
05:40 | 2025-09-02
02/09/2025 05:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت خاصية التعليقات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة على البحر (صور)
Lebanon 24
حذفت خاصية التعليقات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة على البحر (صور)
04:11 | 2025-09-02
02/09/2025 04:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10:54 | 2025-09-02
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
09:09 | 2025-09-02
إتّخاذ قرار عاجل بعد وفاة إعلاميّة.. "بسبب إهمال مستشفى"
07:11 | 2025-09-02
زينب فياض في منشور غامض: سأبدأ حياة جديدة
05:40 | 2025-09-02
بالصور... ملكة جمال لبنان السابقة تُرزق بطفلتها الأولى وهذا إسمها
04:11 | 2025-09-02
حذفت خاصية التعليقات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة على البحر (صور)
03:46 | 2025-09-02
بعد تسريب 15 فيديو لها.. هذا مصير البلوغر الشهيرة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 20:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
