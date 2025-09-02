Advertisement

المرأة

بفستان قصير.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
02-09-2025 | 12:33
نشرت الممثلة ياسمين صبري صورة جديدة عبر "ستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة باللون الأسود، تميزت بالرقي.
واختارت ياسمين فستانًا قصيرًا بأكمام قصيرة مع حزام رفيع، نسّقته مع حقيبة فاخرة وساعة يد ذهبية، فيما أكملت إطلالتها بحذاء بالأبيض والأسود.
الصورة حصدت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بذوق ياسمين في اختيار الأزياء.
