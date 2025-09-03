"بدكن تصبروا شوي".. ماذا كشفت ماغي بو غصن عن مسلسلها الجديد؟

أعربت الممثلة عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيها: "اشتقتلكن كتير".



وتابعت ماغي أن لديها أخباراً جميلة جداً لا تستطيع الكشف عنها حالياً، قائلة: "بعرف عم تسألوا وبدكن معلومات وتفاصيل وأخباراً.. بس بدكن تصبروا شوي لأنه في كتير كتير كتير كتير حلوة. "

اشتقتلكن كتير 🪐🥰



بعرف عم تسألوا وبدكن معلومات وتفاصيل وأخبار.. بس بدكن تصبروا شوي لأن في أخبار كتير كتير كتير كتير حلوة 😍



شغلة وحدة فيي قولها.. انّي غرقانة بالمسلسل الجديد والشخصية الجديدة ومغرومة فيهن 🫠وبسسسس! بحبكن 🌻 pic.twitter.com/JQpEQJCvsP — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 2, 2025 Advertisement

وقالت في ختام تدوينتها: "شغلة وحدة فيي قولها.. إنّي غرقانة بالمسلسل الجديد، والشخصية الجديدة، ومغرومة فيهن وبس! بحبكن."



وتعود ماغي إلى الشاشة من خلال عمل جديد خلال شهر المقبل من دون الكشف بعد عن تفاصيله.