المرأة

"بدكن تصبروا شوي".. ماذا كشفت ماغي بو غصن عن مسلسلها الجديد؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 04:32
أعربت الممثلة ماغي بو غصن عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيها: "اشتقتلكن كتير".

وتابعت ماغي أن لديها أخباراً جميلة جداً لا تستطيع الكشف عنها حالياً، قائلة: "بعرف عم تسألوا وبدكن معلومات وتفاصيل وأخباراً.. بس بدكن تصبروا شوي لأنه في أخبار كتير كتير كتير كتير حلوة. "
 
وقالت في ختام تدوينتها: "شغلة وحدة فيي قولها.. إنّي غرقانة بالمسلسل الجديد، والشخصية الجديدة، ومغرومة فيهن وبس! بحبكن."

وتعود ماغي إلى الشاشة من خلال عمل جديد خلال شهر رمضان المقبل من دون الكشف بعد عن تفاصيله.

