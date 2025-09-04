Advertisement

متفرقات

بعد مرض بروس ويليس.. زوجتيه السابقة والحالية تتحدان

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:00
خلال حلقة من بودكاست أوبرا وينفري، تحدثت الممثلة ديمي مور عن الصعوبات التي تواجهها إيما هيمينغ، زوجة طليقها بروس ويليس، بعد إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي، مشيرة إلى الروابط الوثيقة التي تربط العائلة وأهمية دعم مقدمي الرعاية لأنفسهم.
وقالت مور: "لقد بذلت إيما جهدًا كبيرًا لفهم هذا الأمر برمته، والأجمل من ذلك هو إدراكها لأهمية رعاية مقدمي الرعاية لأنفسهم، فإذا لم يُكرسوا وقتهم لأنفسهم، فلن يتمكنوا من مساعدة أي شخص آخر".

وأشارت إلى أن هيمينغ اتخذت "أحد أصعب القرارات" بنقل ويليس إلى منزل منفصل مهيأ لتلقي الرعاية على مدار الساعة، في محاولة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة له.

ويُعرف الخرف الجبهي الصدغي (FTD) بأنه اضطراب دماغي يؤثر على الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ، ويؤثر على الشخصية والسلوك واللغة، وفقاً لموقع مايو كلينك.

وأكدت مور على التعاطف الكبير الذي تشعر به تجاه إيما كونها "امرأة شابة" تكافح لرعاية شخص مريض، مشيرة إلى أن مشاهدة ويليس يمر بهذه المحنة كان "أمرًا صعبًا للغاية".

ومن المقرر صدور كتاب إيما هيمينغ ويليس بعنوان "الرحلة غير المتوقعة" في 9 أيلول الجاري، حيث يتناول تجربة العائلة في التعامل مع مرض ويليس، وتعتبره مور مرجعاً مفيداً للآخرين الذين يواجهون ظروفاً مشابهة.
 
(CNN)
