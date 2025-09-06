29
المرأة
بأجواء حميمة.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها بغياب نجوم الفن (صور)
Lebanon 24
06-09-2025
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت الفنانة
هاجر السراج
القفص الذهبي
حيث تزوجت من شاب من خارج الوسط الفني في حفل عائلي أقيم بإحدى القاعات المفتوحة بالقاهرة حيث سبق حفل الزفاف عقد القران، وسط حضور عائلتها وعدد من أصدقائه، وغياب تام من نجوم الفن.
وأطلت هاجر بفستان أبيض مميز واعتمدت على لوك مكياج بالألوان الجريئة وتركت شعرها منسدلًا مع الاعتماد على الألماس.
ورقصت مع زوجها في الحفل على
أنغام
الدي جي، بمشاركة صديقاتها.
ونشرت هاجر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف وعقد القران، مع تعليقات التهاني من أصدقائها.
هاجر فنانة من أصل سوري ولدت في محافظة
القاهرة
، درست الإخراج والتصوير، كما حصلت على العديد من ورش التمثيل.
