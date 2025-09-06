بأجواء حميمة.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها بغياب نجوم الفن (صور)



ورقصت مع زوجها في الحفل على الدي جي، بمشاركة صديقاتها. دخلت الفنانة حيث تزوجت من شاب من خارج الوسط الفني في حفل عائلي أقيم بإحدى القاعات المفتوحة بالقاهرة حيث سبق حفل الزفاف عقد القران، وسط حضور عائلتها وعدد من أصدقائه، وغياب تام من نجوم الفن.وأطلت هاجر بفستان أبيض مميز واعتمدت على لوك مكياج بالألوان الجريئة وتركت شعرها منسدلًا مع الاعتماد على الألماس.ورقصت مع زوجها في الحفل على الدي جي، بمشاركة صديقاتها.

ونشرت هاجر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف وعقد القران، مع تعليقات التهاني من أصدقائها.



هاجر فنانة من أصل سوري ولدت في محافظة ، درست الإخراج والتصوير، كما حصلت على العديد من ورش التمثيل.