Advertisement

المرأة

بأجواء حميمة.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها بغياب نجوم الفن (صور)

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1413487-638927474876244199.jpg
Doc-P-1413487-638927474876244199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
 
دخلت الفنانة هاجر السراج القفص الذهبي حيث تزوجت من شاب من خارج الوسط الفني في حفل عائلي أقيم بإحدى القاعات المفتوحة بالقاهرة حيث سبق حفل الزفاف عقد القران، وسط حضور عائلتها وعدد من أصدقائه، وغياب تام من نجوم الفن.
Advertisement

وأطلت هاجر بفستان أبيض مميز واعتمدت على لوك مكياج بالألوان الجريئة وتركت شعرها منسدلًا مع الاعتماد على الألماس. 

ورقصت مع زوجها في الحفل على أنغام الدي جي، بمشاركة صديقاتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ونشرت هاجر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف وعقد القران، مع تعليقات التهاني من أصدقائها.

هاجر فنانة من أصل سوري ولدت في محافظة القاهرة، درست الإخراج والتصوير، كما حصلت على العديد من ورش التمثيل.

مواضيع ذات صلة
احتفلت بزفافها مرتين.. نجمة شهيرة تواصل استعراض رحلة شهر العسل مع زوجها (صور)
lebanon 24
06/09/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواج "يومي".. مؤثرة شهيرة تعقد قرانها على رجل أعمال في أجواء حميمة (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 13:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24

القفص الذهبي

هاجر السراج

فستان أبيض

القاهرة

هاجر ال

أنغام

دي جي

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:36 | 2025-09-06
03:45 | 2025-09-06
23:46 | 2025-09-05
23:00 | 2025-09-05
15:00 | 2025-09-05
12:30 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24