رغم السرية التامة.. الكشف عن موعد وموقع زفاف سيلينا غوميز

يبدو أن النجمة العالمية وخطيبها المنتج الموسيقي قررا كسر التوقعات في تفاصيل حفل زفافهما نهاية الشهر الجاري.فحسب المعلومات المتداولة، لن يُقام الحفل في أي من الفنادق الفاخرة الشهيرة مثل روزوود بيتش أو سان يسيدرو رانش، بل اختارا عقارًا خاصًا في – لأسباب يُرجَّح أن تكون مرتبطة بالخصوصية والأمن، خصوصًا مع احتمال حضور صديقات المقربات مثل .الحفل سيكون أكثر حميمية، بعيدًا عن عدسات الفضوليين، مع خطط لنقل الضيوف إلى قاعة الطعام مباشرةً في يوم الزفاف لضمان السرية.حتى الآن، لم يتم إبلاغ المدعوين بعنوان العقار بدقة، في خطوة تؤكد أن العروسين يريدان يومًا خاصًا لا يخترقه الإعلام.وكانت سيلينا قد احتفلت بـتوديع العزوبية في الشهر الماضي، لتكمل سلسلة محطات مميزة في علاقتها السريعة واللافتة مع .