المرأة
رغم السرية التامة.. الكشف عن موعد وموقع زفاف سيلينا غوميز
Lebanon 24
06-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن النجمة العالمية
سيلينا غوميز
وخطيبها المنتج الموسيقي
بيني بلانكو
قررا كسر التوقعات في تفاصيل حفل زفافهما نهاية الشهر الجاري.
فحسب المعلومات المتداولة، لن يُقام الحفل في أي من الفنادق الفاخرة الشهيرة مثل روزوود
ميرامار
بيتش أو سان يسيدرو رانش، بل اختارا عقارًا خاصًا في
مونتيسيتو
– لأسباب يُرجَّح أن تكون مرتبطة بالخصوصية والأمن، خصوصًا مع احتمال حضور صديقات
سيلينا
المقربات مثل
تايلور
سويفت
.
الحفل سيكون أكثر حميمية، بعيدًا عن عدسات الفضوليين، مع خطط لنقل الضيوف إلى قاعة الطعام مباشرةً في يوم الزفاف لضمان السرية.
حتى الآن، لم يتم إبلاغ المدعوين بعنوان العقار بدقة، في خطوة تؤكد أن العروسين يريدان يومًا خاصًا لا يخترقه الإعلام.
وكانت سيلينا قد احتفلت بـتوديع العزوبية في
المكسيك
الشهر الماضي، لتكمل سلسلة محطات مميزة في علاقتها السريعة واللافتة مع
بيني
.
