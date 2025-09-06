Advertisement

المرأة

رغم السرية التامة.. الكشف عن موعد وموقع زفاف سيلينا غوميز

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1413679-638927995217775861.jpg
Doc-P-1413679-638927995217775861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو قررا كسر التوقعات في تفاصيل حفل زفافهما نهاية الشهر الجاري.
Advertisement

فحسب المعلومات المتداولة، لن يُقام الحفل في أي من الفنادق الفاخرة الشهيرة مثل روزوود ميرامار بيتش أو سان يسيدرو رانش، بل اختارا عقارًا خاصًا في مونتيسيتو – لأسباب يُرجَّح أن تكون مرتبطة بالخصوصية والأمن، خصوصًا مع احتمال حضور صديقات سيلينا المقربات مثل تايلور سويفت.

الحفل سيكون أكثر حميمية، بعيدًا عن عدسات الفضوليين، مع خطط لنقل الضيوف إلى قاعة الطعام مباشرةً في يوم الزفاف لضمان السرية.

حتى الآن، لم يتم إبلاغ المدعوين بعنوان العقار بدقة، في خطوة تؤكد أن العروسين يريدان يومًا خاصًا لا يخترقه الإعلام.

وكانت سيلينا قد احتفلت بـتوديع العزوبية في المكسيك الشهر الماضي، لتكمل سلسلة محطات مميزة في علاقتها السريعة واللافتة مع بيني.
مواضيع ذات صلة
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
lebanon 24
07/09/2025 13:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عن موعد زفافها... ماذا قالت الشيف عبير الصغير؟
lebanon 24
07/09/2025 13:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
برحلة مع صديقاتها.. سيلينا غوميز تودع العزوبية بطريقة مميزة
lebanon 24
07/09/2025 13:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيلينا غوميز.. أول تعليق بعد خطوبة تايلور سويفت
lebanon 24
07/09/2025 13:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24

سيلينا غوميز

بيني بلانكو

مونتيسيتو

الكشف عن

ميرامار

المكسيك

تايلور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:37 | 2025-09-07
16:00 | 2025-09-06
14:51 | 2025-09-06
10:06 | 2025-09-06
07:36 | 2025-09-06
04:36 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24