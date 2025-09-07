تطورات حالة حياة الفهد الصحية تثير قلق جمهورها.. ومناشدات بالدعاء لها

Advertisement

اجتاحت موجة كبيرة من التعاطف مع الفنانة القديرة حياة ، عقب نشر حسابها الرسمي على "إنستغرام" رسالة مؤثرة ناشدت جمهورها الدعاء لها.وتضمّن المنشور تلاوة للآية الكريمة: "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ"، مرفقة بدعاء: "نسأل الله الشفاء والعافية لأمنا الغالية حياة الفهد"، إضافة إلى صورة كُتب عليها: "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج".التدوينة أثارت تفاعلاً واسعاً، حيث انهالت مئات التعليقات المليئة بالمحبة والدعاء، واصفة الفنانة بأنها "أم الجميع"، فيما استعاد آخرون محطات من مسيرتها الطويلة التي امتدت لعقود ورسخت حضورها كإحدى أيقونات الدراما الخليجية والعربية.وكانت الفهد قد تعرضت في آب الماضي لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى، حيث تتابع حالياً علاجها تحت إشراف فريق طبي متخصص. وأكد مقربون منها أن حالتها في تحسّن تدريجي، لكن رحلة العلاج لا تزال مستمرة.