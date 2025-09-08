غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)



وارتدت الخطيب فستانا زهريا تميز بقصة مكشوفة، ما دفعها لوضع مناديل على صدرها لتغطية الجزء العلوي من الفستان ما أثار موجة واسعة من الانتقادات بين الجمهور. تسببت الإعلامية ياسمين بجدل كبير على وذلك بعد ظهورها مؤخرا بفستان جريء خلال مشاركتها في حفل مصر.وارتدت الخطيب فستانا زهريا تميز بقصة مكشوفة، ما دفعها لوضع مناديل على صدرها لتغطية الجزء العلوي من الفستان ما أثار موجة واسعة من الانتقادات بين الجمهور.

وانقسمت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض، إذ أشاد البعض بجرأتها، بينما اعتبر آخرون أن الموقف لا يتناسب مع طبيعة المناسبة.



وجاءت بعض التعليقات: "كان من الأول"، "شكله وحش ومش مناسب"، "ده حاجة من الاتنين يا لفت نظر يا تريند"، "ربنا يهديها"، "الفستان صعب".



وتشتهر الخطيب بإطلالاتها المثيرة والجريئة، سواء من خلال ارتداء الفساتين القصيرة أو الملابس الكاجوال التي تعكس أسلوبها الفريد والجريء في اختيار الملابس.(روسيا اليوم)