30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة
Lebanon 24
08-09-2025
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة خرجت الفنانة
المصرية
رنا رئيس
من
غرفة العمليات
في أحد مستشفيات
القاهرة
.
Advertisement
وكشفت أسرة رنا في تصريحات إعلامية، أن حالتها استدعت التدخل الجراحي العاجل عقب أزمة صحية مفاجئة مرتبطة بإجهاض تعرضت له قبل شهر.
وبدأت رئيس تعاني منذ 4 أيام من نزيف مستمر لم يتوقف، ما دفع الفريق الطبي إلى إدخالها غرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية تهدف للسيطرة على الحالة.
وأكدت أسرتها أن وضعها الصحي كان دقيقاً، وأن الأطباء قرروا التدخل على وجه السرعة بعد تزايد حدة الأعراض وعدم وضوح السبب الطبي المباشر وراء استمرار النزيف.
وأضافت والدتها أن رنا خرجت من غرفة العمليات بعد ساعات من الجراحة، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة نسبياً، لكنها لا تزال تحت الملاحظة الطبية.
وكانت رنا رئيس قد احتفلت بزفافها في أيار الماضي على رجل الأعمال يسري علي في حفل كبير بأحد
فنادق القاهرة
. (الإمارات 24)
مواضيع ذات صلة
بعد نقله على وجه السرعة إلى المُستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان المصري الشهير (صورة)
Lebanon 24
بعد نقله على وجه السرعة إلى المُستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان المصري الشهير (صورة)
08/09/2025 13:58:34
08/09/2025 13:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد
Lebanon 24
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد
08/09/2025 13:58:34
08/09/2025 13:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
تُعاني من آلام حادة وبانتظارها 3 أيام حاسمة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
08/09/2025 13:58:34
08/09/2025 13:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ستخرج قريبا من المستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
Lebanon 24
ستخرج قريبا من المستشفى.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة أنغام
08/09/2025 13:58:34
08/09/2025 13:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة العمليات
فنادق القاهرة
رنا رئيس
الإمارات
القاهرة
المصرية
رنا ❗️
الملاح
تابع
قد يعجبك أيضاً
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
06:30 | 2025-09-08
08/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 02:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت بالبكاء.. إعلامية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتتغزل بنفسها! (فيديو)
Lebanon 24
انهارت بالبكاء.. إعلامية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتتغزل بنفسها! (فيديو)
02:08 | 2025-09-08
08/09/2025 02:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها للمرة الثالثة.. إعلامية شهيرة تُفاجئ الجميع بإرتدائها الحجاب (صور)
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها للمرة الثالثة.. إعلامية شهيرة تُفاجئ الجميع بإرتدائها الحجاب (صور)
23:43 | 2025-09-07
07/09/2025 11:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
على شاطئ البحر.. ريم السعيدي تنشر صورا مع بناتها
Lebanon 24
على شاطئ البحر.. ريم السعيدي تنشر صورا مع بناتها
23:00 | 2025-09-07
07/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:30 | 2025-09-08
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
02:36 | 2025-09-08
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:08 | 2025-09-08
انهارت بالبكاء.. إعلامية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتتغزل بنفسها! (فيديو)
23:43 | 2025-09-07
بعد أشهر على زواجها للمرة الثالثة.. إعلامية شهيرة تُفاجئ الجميع بإرتدائها الحجاب (صور)
23:00 | 2025-09-07
على شاطئ البحر.. ريم السعيدي تنشر صورا مع بناتها
16:00 | 2025-09-07
بعد تعرضها لإجهاض طارئ.. فنانة تخسر جنينها
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 13:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 13:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 13:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24