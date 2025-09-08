تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة

Advertisement

بعد تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة خرجت الفنانة من في أحد مستشفيات .وكشفت أسرة رنا في تصريحات إعلامية، أن حالتها استدعت التدخل الجراحي العاجل عقب أزمة صحية مفاجئة مرتبطة بإجهاض تعرضت له قبل شهر.وبدأت رئيس تعاني منذ 4 أيام من نزيف مستمر لم يتوقف، ما دفع الفريق الطبي إلى إدخالها غرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية تهدف للسيطرة على الحالة.وأكدت أسرتها أن وضعها الصحي كان دقيقاً، وأن الأطباء قرروا التدخل على وجه السرعة بعد تزايد حدة الأعراض وعدم وضوح السبب الطبي المباشر وراء استمرار النزيف.وأضافت والدتها أن رنا خرجت من غرفة العمليات بعد ساعات من الجراحة، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة نسبياً، لكنها لا تزال تحت الملاحظة الطبية.وكانت رنا رئيس قد احتفلت بزفافها في أيار الماضي على رجل الأعمال يسري علي في حفل كبير بأحد . (الإمارات 24)