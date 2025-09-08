28
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
Lebanon 24
08-09-2025
|
10:00
زار الأمير هاري، دوق ساسكس، قبر جدته الراحلة
الملكة إليزابيث الثانية
في
كنيسة
سانت
جورج
داخل قلعة وندسور، حيث وضع إكليل زهور تقديراً واحتراماً لذكراها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة
الملكة
.
ووصل الأمير هاري إلى
المملكة
المتحدة
صباح اليوم
الإثنين، في زيارة تستمر طوال الأسبوع، ويستهدف خلالها عددًا من الجمعيات الخيرية. وشملت الزيارة برنامجه الشخصي دون مرافقة زوجته
ميغان ماركل
أو طفليهما، الأمير آرتشي (6 أعوام) والأميرة ليليبت (4 أعوام).
توفيت
الملكة إليزابيث
في 8 أيلول 2022 في قلعة بالمورال باسكتلندا عن عمر 96 عامًا، ودفنت بجانب زوجها الأمير فيليب، الذي شاركها الحياة لمدة 73 عامًا، في مراسم خاصة داخل كنيسة الملك جورج السادس في أراضي قلعة وندسور في 19أيلول 2022.
وفي هذا المكان، انضمت الملكة إلى والديها، الملك جورج السادس والملكة
إليزابيث
الأم، وشقيقتها الأميرة مارغريت، ما يضفي على الكنيسة أهمية خاصة للعائلة المالكة.
وتعد كنيسة سانت جورج مكانًا ذا رمزية خاصة للأمير هاري، إذ شهدت زفافه على
ميغان
ماركل في أيار 2018. وسبق أن زار الأمير مكان دفن جدته في 2023، ما يعكس أهمية الزيارة في الحفاظ على روابطه العائلية والذكريات الشخصية.
لكنه كان من المتوقع حضور الأمير هاري وزوجته ميغان حفل توزيع جوائز ويل تشايلد في المملكة المتحدة عام 2022، حيث أُعلن عن "قلق الأطباء" على صحة الملكة، إلا أن هاري سافر على الفور إلى إسكتلندا مع زوجته، وتم تمديد إقامتهما لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث.
