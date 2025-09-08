هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!

Advertisement

زار الأمير هاري، دوق ساسكس، قبر جدته الراحلة في داخل قلعة وندسور، حيث وضع إكليل زهور تقديراً واحتراماً لذكراها، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة .ووصل الأمير هاري إلى المتحدة الإثنين، في زيارة تستمر طوال الأسبوع، ويستهدف خلالها عددًا من الجمعيات الخيرية. وشملت الزيارة برنامجه الشخصي دون مرافقة زوجته أو طفليهما، الأمير آرتشي (6 أعوام) والأميرة ليليبت (4 أعوام).توفيت في 8 أيلول 2022 في قلعة بالمورال باسكتلندا عن عمر 96 عامًا، ودفنت بجانب زوجها الأمير فيليب، الذي شاركها الحياة لمدة 73 عامًا، في مراسم خاصة داخل كنيسة الملك جورج السادس في أراضي قلعة وندسور في 19أيلول 2022.وفي هذا المكان، انضمت الملكة إلى والديها، الملك جورج السادس والملكة الأم، وشقيقتها الأميرة مارغريت، ما يضفي على الكنيسة أهمية خاصة للعائلة المالكة.وتعد كنيسة سانت جورج مكانًا ذا رمزية خاصة للأمير هاري، إذ شهدت زفافه على ماركل في أيار 2018. وسبق أن زار الأمير مكان دفن جدته في 2023، ما يعكس أهمية الزيارة في الحفاظ على روابطه العائلية والذكريات الشخصية.