لمحبّيها من حول العالم.. خبر سارّ عن سيلين ديون!

تمّ الإعلان بشكل مفاجئ عن عودة نجمة البوب الكندية من خلال إعلان احتفالي لشركة مستحضرات التجميل العالمية "شارلوت تيلبري" بمناسبة موسم المجيد، بعد فترة ابتعاد استمرت عدة أشهر عن الأضواء.وكشف تقرير صحيفة "مترو" أن الإعلان الجديد يُعد من أكبر الحملات الإعلانية للشركة هذا العام، وقد تم تصويره في أجواء احتفالية مبتكرة، مع توفير كل التفاصيل التي تعكس فخامة المشهد ورفاهية الإنتاج.وأشار التقرير إلى أن سيلين ديون تعاونت مع فريق التجميل بالكامل، وشاركت بحماس في تجهيز المشهد، ما يعكس شغفها بالعودة إلى الجمهور بعد فترة غياب.وتعمل سيلين ديون حالياً على إعادة تأهيل نفسها جسدياً وصوتياً، من خلال جلسات علاج طبيعي وتمارين صوتية دقيقة، ما ساهم في تحسن ملحوظ لحالتها.وأكدت التقارير أن النجمة تحرص على التدرب بشكل متواصل ، مع موازنة نشاطها اليومي لتجنب أي إجهاد قد يؤثر على حالتها الصحية، وعلى الرغم من وجود بعض الأيام الصعبة، إلا أن تحسنها كان ملحوظاً ما أتاح لها المشاركة في الإعلان.وكانت سيلين ديون، 57 عاماً، قد اضطرت لتقليص نشاطها الفني بعد تشخيصها بمتلازمة الشخص المتصلب (Stiff Person Syndrome) في عام 2022، وهي حالة عصبية نادرة تسبب تشنجات مؤلمة وتحديات في الحركة والصوت، ورغم ذلك، تمكنت من تسجيل الإعلان بشكل سري، مؤكدة رغبتها في العودة تدريجياً إلى الأداء العام.