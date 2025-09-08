26
المرأة
بالصور.. أوّل إطلاله للفنانة سميرة أحمد بعد غياب طويل
Lebanon 24
08-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الإعلامي
محمود سعد
، عن أحدث ظهور للفنانة
سميرة أحمد
، وذلك بعد غياب كبير لها عن الظهور الإعلامي أو الظهور على
السوشيال ميديا
.
ونشر الإعلامي محمود سعد صورة مجمعة له رفقة الفنانة سميرة أحمد وعدد من الأشخاص، وعلق: صباح جميل مع الفنانة الكبيرة والعزيزة جدا سميرة أحمد.
