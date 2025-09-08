Advertisement

المرأة

بالصور.. أوّل إطلاله للفنانة سميرة أحمد بعد غياب طويل

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:00
كشف الإعلامي محمود سعد، عن أحدث ظهور للفنانة سميرة أحمد، وذلك بعد غياب كبير لها عن الظهور الإعلامي أو الظهور على السوشيال ميديا
ونشر الإعلامي محمود سعد صورة مجمعة له رفقة الفنانة سميرة أحمد وعدد من الأشخاص، وعلق: صباح جميل مع الفنانة الكبيرة والعزيزة جدا سميرة أحمد. 
أحدث ظهور للفنانة سميرة أحمد رفقة الإعلامي محمود سعد
أحدث ظهور للفنانة سميرة أحمد رفقة الإعلامي محمود سعد

