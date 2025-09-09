Advertisement

فنون ومشاهير

سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1414387-638929967064126677.png
Doc-P-1414387-638929967064126677.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تهدأ بعد العاصفة التي فجّرها تصريح الممثل السوري سلوم حداد بشأن نطق بعض الفنانين المصريين للفصحى. فبعد موجة غضب داخل الوسط الفني المصري، خرجت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لتضع موقفها الواضح، مؤكدة أن ما صدر عن حداد "غير مقبول على الإطلاق".
Advertisement

فواخرجي، وفي تصريحات إعلامية، قالت إن مصر لم تكن يوماً مجرد بلد للفن، بل "الواجهة الأساسية للحضارة العربية"، مشددة على أن أي فنان عربي لا يستطيع استكمال مسيرته من دون المرور عبر التجربة المصرية. وأضافت أن التاريخ الفني المصري يمثّل "مدرسة" حقيقية لكل المبدعين العرب.

وتابعت الممثلة السورية أنّ "ما قاله سلوم حداد لا يعبّر عن الوسط الفني السوري"، مؤكدة أن علاقتها بالنجوم المصريين قائمة على الاحترام المتبادل، وأنها ترفض أي إساءة قد تُوجه إليهم.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد أصدرت بياناً شديد اللهجة ضد حداد، قبل أن تقبل اعتذاره الرسمي. فيما استشهد نقيبها أشرف زكي ببيت الشعر الشهير: "يا أيها الرجل المعلم غيره.. هلا لنفسك كان ذا التعليم".
مواضيع ذات صلة
إبن الفنان ابراهيم مرعشلي يُهاجم سلاف فواخرجي: يلي استحوا ماتوا
lebanon 24
09/09/2025 08:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من موسكو.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها (صور)
lebanon 24
09/09/2025 08:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاف فواخرجي: "قتلوه والتهمة علوي"
lebanon 24
09/09/2025 08:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاف فواخرجي: "مين ماكان الحاكم نحنا سوا"
lebanon 24
09/09/2025 08:45:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

المرأة

نقابة المهن التمثيلية

الفن العربي

عين العرب

أشرف زكي

ين العرب

السورية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-08
16:00 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
10:30 | 2025-09-08
10:00 | 2025-09-08
09:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24