سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي

لم تهدأ بعد التي فجّرها تصريح الممثل السوري بشأن نطق بعض الفنانين المصريين للفصحى. فبعد موجة غضب داخل الوسط الفني المصري، خرجت الفنانة لتضع موقفها الواضح، مؤكدة أن ما صدر عن حداد "غير مقبول على الإطلاق".فواخرجي، وفي تصريحات إعلامية، قالت إن مصر لم تكن يوماً مجرد بلد للفن، بل "الواجهة الأساسية للحضارة العربية"، مشددة على أن أي فنان عربي لا يستطيع استكمال مسيرته من دون المرور عبر التجربة . وأضافت أن التاريخ الفني المصري يمثّل "مدرسة" حقيقية لكل المبدعين العرب.وتابعت الممثلة السورية أنّ "ما قاله سلوم حداد لا يعبّر عن الوسط الفني السوري"، مؤكدة أن علاقتها بالنجوم المصريين قائمة على الاحترام المتبادل، وأنها ترفض أي إساءة قد تُوجه إليهم.وكانت في مصر قد أصدرت بياناً شديد اللهجة ضد حداد، قبل أن تقبل اعتذاره الرسمي. فيما استشهد نقيبها ببيت الشعر الشهير: "يا أيها الرجل المعلم غيره.. هلا لنفسك كان ذا التعليم".