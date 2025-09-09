28
فنون ومشاهير
سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي
Lebanon 24
09-09-2025
|
00:30
A-
A+
لم تهدأ بعد
العاصفة
التي فجّرها تصريح الممثل السوري
سلوم حداد
بشأن نطق بعض الفنانين المصريين للفصحى. فبعد موجة غضب داخل الوسط الفني المصري، خرجت الفنانة
السورية
سلاف فواخرجي
لتضع موقفها الواضح، مؤكدة أن ما صدر عن حداد "غير مقبول على الإطلاق".
فواخرجي، وفي تصريحات إعلامية، قالت إن مصر لم تكن يوماً مجرد بلد للفن، بل "الواجهة الأساسية للحضارة العربية"، مشددة على أن أي فنان عربي لا يستطيع استكمال مسيرته من دون المرور عبر التجربة
المصرية
. وأضافت أن التاريخ الفني المصري يمثّل "مدرسة" حقيقية لكل المبدعين العرب.
وتابعت الممثلة السورية أنّ "ما قاله سلوم حداد لا يعبّر عن الوسط الفني السوري"، مؤكدة أن علاقتها بالنجوم المصريين قائمة على الاحترام المتبادل، وأنها ترفض أي إساءة قد تُوجه إليهم.
وكانت
نقابة المهن التمثيلية
في مصر قد أصدرت بياناً شديد اللهجة ضد حداد، قبل أن تقبل اعتذاره الرسمي. فيما استشهد نقيبها
أشرف زكي
ببيت الشعر الشهير: "يا أيها الرجل المعلم غيره.. هلا لنفسك كان ذا التعليم".
