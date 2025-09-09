بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد

Advertisement

أعلن الممثل المصري انفصاله عن زوجته الممثلة بعد زواج دام أكثر من عقد، أثمر عن طفلة واحدة.نشر بياناً مقتضباً على حسابه في " " قال فيه: "كما يُعلن الزواج، وجب أن يُعلن الطلاق. تم الانفصال ياسمين الجيلاني بالود والتراضي".الخبر شكل مفاجأة للجمهور، خصوصاً أن الزوجين لم يظهرا في خلافات علنية من قبل. ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من كشف الجيلاني أن خورشيد مرّ بوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحياً، من دون أن تفصح عن طبيعة حالته.الجمهور تفاعل بكثافة مع إعلان الانفصال، حيث انهالت التعليقات التي تجمع بين التضامن مع العائلة والدعاء بالخير للطرفين، في وقت يترقب فيه كثيرون تصريحات إضافية تكشف خلفيات القرار.