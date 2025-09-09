29
بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد
Lebanon 24
09-09-2025
|
02:00
A-
A+
أعلن الممثل المصري
عمر خورشيد
انفصاله عن زوجته الممثلة
ياسمين الجيلاني
بعد زواج دام أكثر من عقد، أثمر عن طفلة واحدة.
خورشيد
نشر بياناً مقتضباً على حسابه في "
فيسبوك
" قال فيه: "كما يُعلن الزواج، وجب أن يُعلن الطلاق. تم الانفصال
بيني وبين
ياسمين الجيلاني بالود والتراضي".
الخبر شكل مفاجأة للجمهور، خصوصاً أن الزوجين لم يظهرا في خلافات علنية من قبل. ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من كشف الجيلاني أن خورشيد مرّ بوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحياً، من دون أن تفصح عن طبيعة حالته.
الجمهور تفاعل بكثافة مع إعلان الانفصال، حيث انهالت التعليقات التي تجمع بين التضامن مع العائلة والدعاء بالخير للطرفين، في وقت يترقب فيه كثيرون تصريحات إضافية تكشف خلفيات القرار.
