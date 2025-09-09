لبنى عبد العزيز.. هذه تفاصيل صدامها مع عبد الحليم حافظ

Advertisement

روت الفنانة الكبيرة لبنى ، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ، لأول مرة كواليس الذي وقع بينها وبين العندليب الراحل ، عندما علم بنيتها العمل مع المطرب فريد .جاءت الأحداث عقب تصوير فيلم "الوسادة الخالية" الذي جمعها بعبد الحليم، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً. إذ طلب العندليب التعاون معها في عمل سينمائي جديد، وامتدحها قائلاً إن "الوسادة الخالية" فيلم مختلف عن كل ما قدمه من قبل، وأبدى إعجابه بشخصيتها وأدائها.لكن لبنى عبد كانت في الوقت نفسه تخطط لتقديم مشروع سينمائي مع فريد الأطرش مبني على رواية "رسالة من ستيفن زفايج"، تحت عنوان "رسالة من امرأة مجهولة". وعندما علم بالأمر، شعرت الفنانة أن ردة فعله كانت قوية، حيث لجأ إلى الصحافة المصرية، مستغلاً صداقاته مع عدد من كبار الصحافيين في الوسط الفني، من بينهم كامل وإحسان عبد القدوس وأنيس منصور.وفوجئت لبنى عبد العزيز بوفد صحافي يزور منزلها ويصحبها إلى سينما راديو لمشاهدة فيلم لفريد الأطرش، حيث جلس عبد الحليم حافظ إلى جوارها، محاولاً التأثير عليها وشرح تفاصيل أداء فريد الأطرش في الفيلم، لكنه لم ينجح في تغيير قرارها.وأكدت الفنانة أنها أصرت على موقفها، وقدمت فيلمها مع فريد الأطرش، الذي حقق نجاحاً كبيراً، مما جعلها تتذكر هذه القصة كواحدة من أبرز المواقف الصعبة في مسيرتها الفنية، لكنها تجاوزتها بحزم وثقة في اختياراتها الفنية.