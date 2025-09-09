"بيدعمني عشان أكون أحسن فنانة".. تصريحات جديدة لنسرين طافش عن زوجها

Advertisement

كشفت الفنانة ، عن بعض أسرار علاقتها بزوجها رجل الأعمال ، بعدما تصدرا مؤخرا عقب ظهورهما في حفل إطلاق الألبوم الغنائي الجديد للمطربة جنّات.وأكدت نسرين طافش في لقاء مصور أجرته على هامش حضورها حفل إطلاق المطربة جنات ألبومها الغنائي الجديد، أن زوجها لا يحب الأضواء والشهرة، وقالت عنه "هو مش الراجل الوداني اللي بيسمع من بره ويغير بزيادة بطريقة مش مريحة، الله أكبر ".وتابعت قائلة: "أحمد عنده ثبات انفعالي مش طبيعي هو ما بيحب يطلع ولا بيحب الأضواء والشهرة، حسابه على برايفت لأنه بيحب الخصوصية بتاعته".وأنهت حديثها عنه قائلة: "عنده ذكاء فطري وعاطفي واجتماعي عالي جدا، هو عارف انه اتجوز فنانة وبيقف جنبي وبيدعمني عشان أكون أحسن فنانة".نسرين طافش تحدثت عن زوجها في وقت سابق وقالت أنها تعتبر زوجها "أحمد" الشريك الصحيح بالنسبة لها، وذلك يضفي حالة من الاستقرار على الحياة قائلة: "أنا مؤمنة أن الشريكين إذا كانا مناسبين لبعضهما بعضاً؛ فكل شيء في الحياة يسير بشكل صحيح، حتى على المستوى النفسي والمزاجي والفني، فتشعر أنك تريد أن تقدم عملاً أفضل، وتكون أكثر إبداعاً ونجاحاً".