قبل موعد طرحه الرسمي في الأسواق.. فنانة عالمية تستعرض هاتف آيفون 17 الجديد

أعلنت شركة آبل عن سلسلة 17 الجديدة خلال حدث عالمي أقيم مساء أمس، غير أن المفاجأة جاءت من ظهور البريطانية-الألبانية وهي تستعرض الهاتف قبل موعد طرحه الرسمي في الأسواق في 19 أيلول.



وشاركت آبل عبر إنستغرام مقطعاً قصيراً بالتعاون مع دوا ليبا، ظهرت فيه الفنانة وهي توثق تفاصيل يومها خلال جولتها الغنائية "Radical Optimism" مستخدمة iPhone 17 Pro باللون البرتقالي.

وتضمن الفيديو لقطات خااصة منذ استيقاظها مروراً بتحضيراتها للحفل وحتى استعدادها للصعود على المسرح، ما منح الجمهور فرصة لرؤية الهاتف الجديد في أجواء طبيعية بعيداً عن منصات الرسمية. (امارات 24)