28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
قبل موعد طرحه الرسمي في الأسواق.. فنانة عالمية تستعرض هاتف آيفون 17 الجديد
Lebanon 24
11-09-2025
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة آبل عن سلسلة
iphone
17 الجديدة خلال حدث عالمي أقيم مساء أمس، غير أن المفاجأة جاءت من ظهور
المغنية
البريطانية-الألبانية
دوا ليبا
وهي تستعرض الهاتف قبل موعد طرحه الرسمي في الأسواق في 19 أيلول.
وشاركت آبل عبر إنستغرام مقطعاً قصيراً بالتعاون مع دوا ليبا، ظهرت فيه الفنانة وهي توثق تفاصيل يومها خلال جولتها الغنائية "Radical Optimism" مستخدمة iPhone 17 Pro باللون البرتقالي.
وتضمن الفيديو لقطات خااصة منذ استيقاظها مروراً بتحضيراتها للحفل وحتى استعدادها للصعود على المسرح، ما منح الجمهور فرصة لرؤية الهاتف الجديد في أجواء طبيعية بعيداً عن منصات
العرض
الرسمية. (امارات 24)
View this post on Instagram
A post shared by apple (@apple)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرف على موعد طرح iPhone 17 في الأسواق رسمياً
Lebanon 24
تعرف على موعد طرح iPhone 17 في الأسواق رسمياً
11/09/2025 10:38:25
11/09/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
11/09/2025 10:38:25
11/09/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع: زيادة ملحوظة في رغبة مستخدمي آيفون بشراء iPhone 17 الجديد
Lebanon 24
استطلاع: زيادة ملحوظة في رغبة مستخدمي آيفون بشراء iPhone 17 الجديد
11/09/2025 10:38:25
11/09/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الإعلان الرسمي... تعرّفوا إلى كل مزايا آيفون 17 برو ماكس!
Lebanon 24
قبل الإعلان الرسمي... تعرّفوا إلى كل مزايا آيفون 17 برو ماكس!
11/09/2025 10:38:25
11/09/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
المغنية
iphone
ألباني
العرض
ألبان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممثلة سورية قديرة تتحدث عن لقاءاتها مع بشار الأسد... ما كشفته مفاجىء
Lebanon 24
ممثلة سورية قديرة تتحدث عن لقاءاتها مع بشار الأسد... ما كشفته مفاجىء
03:10 | 2025-09-11
11/09/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"البوتوكس المنزلي".. صيحة خطيرة تهدد بالوفاة
Lebanon 24
"البوتوكس المنزلي".. صيحة خطيرة تهدد بالوفاة
23:00 | 2025-09-10
10/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلور سويفت تحتفل بافتتاح مطعم جديد في كانساس سيتي
Lebanon 24
تايلور سويفت تحتفل بافتتاح مطعم جديد في كانساس سيتي
16:00 | 2025-09-10
10/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نساء فلسطينيات يقاومن بالزراعة في الخليل: "هذه الأرض لنا"
Lebanon 24
نساء فلسطينيات يقاومن بالزراعة في الخليل: "هذه الأرض لنا"
14:00 | 2025-09-10
10/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوازة ولا جنازة"... فيلم جديد لنيللي كريم في إطار اجتماعي كوميدي
Lebanon 24
"جوازة ولا جنازة"... فيلم جديد لنيللي كريم في إطار اجتماعي كوميدي
10:39 | 2025-09-10
10/09/2025 10:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
06:09 | 2025-09-10
10/09/2025 06:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:10 | 2025-09-11
ممثلة سورية قديرة تتحدث عن لقاءاتها مع بشار الأسد... ما كشفته مفاجىء
23:00 | 2025-09-10
"البوتوكس المنزلي".. صيحة خطيرة تهدد بالوفاة
16:00 | 2025-09-10
تايلور سويفت تحتفل بافتتاح مطعم جديد في كانساس سيتي
14:00 | 2025-09-10
نساء فلسطينيات يقاومن بالزراعة في الخليل: "هذه الأرض لنا"
10:39 | 2025-09-10
"جوازة ولا جنازة"... فيلم جديد لنيللي كريم في إطار اجتماعي كوميدي
06:40 | 2025-09-10
ورد الخال تخطف الأنظار في زفاف داليدا خليل… إليكم إطلالتها
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 10:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24