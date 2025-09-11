29
المرأة
ممثلة سورية قديرة تتحدث عن لقاءاتها مع بشار الأسد... ما كشفته مفاجىء
Lebanon 24
11-09-2025
|
03:10
كشفت الفنانة
السورية
منى واصف
عن تفاصيل علاقتها السابقة بالنظام السوري، مشيرة إلى أن لقاءاتها المتكررة مع الرئيس السوري المخلوع
بشار الأسد
لم تكن بدافع القناعة، بل بسبب الخوف من مصير مشابه لما واجهه نجلها الوحيد، عمار
عبد الحميد
.
واضطر عبد الحميد إلى مغادرة البلاد منذ عام 2005 نتيجة مواقفه
المعارضة
للنظام.
وأوضحت واصف في تصريحات إعلامية حديثة، أن مشاركتها في تلك اللقاءات كانت تحت ضغط غير مباشر، حيث كانت السلطات توفر لها وسيلة نقل خاصة لحضورها، مضيفة أنها كانت تخشى أن تُجبر على مغادرة وطنها، لكنها لم تتلقَ أمراً مباشراً بذلك كما حصل مع ابنها. (ارم نيوز)
