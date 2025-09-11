Advertisement

المرأة

ريم مصطفى تودّع الصيف بإطلالات مميزة قبل بدء تصوير فيلمها الجديد

Lebanon 24
11-09-2025 | 16:03
لفتت النجمة ريم مصطفى الأنظار بأحدث ظهور لها فى جلسة تصوير فى آخر أيام الصيفية، حيث اختارت أكثر من إطلالة أنيقة جمعت بين البساطة إذ ارتدت فى الأولى توب أبيض بدون أكمام نسّقته مع تنورة طويلة باللون البرتقالى، والثانية ارتدت فيها ظهرت مرتدية فستانا أسود طويلاً مفتوح الظهر أبرز أنوثتها ورشاقتها.
جاءت الصور الجديدة التى نشرتها ريم مصطفى على حسابها بموقع إنستجرام، فى أجواء طبيعية بين المساحات الخضراء وأشجار النخيل وعلى شرفة خارجية بإطلالة على البحر، لتودع ريم بهذه الصور، فصل الصيف استعداداً العودة لاستئناف نشاطها الفنى وبدء التحضيرات الخاصة لفيلمها الجديد "حين يكتب الحب" المقرر بدء تصويره قريباً.

وتقدم ريم مصطفى بطولة فيلم حين يكتب الحب بمشاركة نخبة من نجوم السينما، من بينهم السوري معتصم النهار فى أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوى، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، السورية سارة بركة، إلهام صفى الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات ومن إخراج محمد هانى.

وكانت ريم مصطفى قد حلت ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلى على قناة ON وتحدثت خلال الحلقة عن شائعات الارتباط التى واجهتها خلال الفترة الماضية، وخاصة مع النجم محمد صلاح قائلة: "إشاعة زواجى من صلاح فرحتنى وأنا عمرى ما شُفته في الحقيقة، ولكن اتضايقت من إشاعة إننى سبب طلاق أصالة وطارق العريان، لأن أصالة حبيبتى وشام صديقتى ودى كانت أول إشاعة تطلع على".
مواصفات شريك حياة ريم مصطفى
وعن الزواج أشارت ريم مصطفى إلى أنها تحب أن يكون الزوج صديقا لها قبل ما يكون زوج ويكون ناضجا فى تفكيره، مؤكدة أن هذه الصفات ليست سهلة فى الوقت الحالى، أنها لا تحب خوض تجارب فاشلة أو مؤقتة، قائلة: "أنا شايفة إني محققة لنفسى حياة تخلينى عايشة مرتاحة وأنا شخصية عنيدة ومتمسكة برأيى وواثقة فى نفسى جدا ومخلصة ومتقلبة المزاج وفى اليوم الواحد أمر بكذا مزاج". (اليوم السابع)
ريم مصطفى
 
