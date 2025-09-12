28
اتهمته بأنه تزوج عرفيا.. فنانة شهيرة تُثير الجدل في يوم خطوبة طليقها بعد أشهر من انفصالهما (صور)
Lebanon 24
12-09-2025
|
01:45
أعلن الملحن المصري
سامر أبو طالب
، طليق الفنانة
رنا سماحة
خطوبته لفتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هبة زكريا، وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن أم ابنه.
ونشر سامر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صورة جمعته مع خطيبته، وعلّق عليها بالقول "أنا أحب هبة زكريا"، كما أعاد نشر فيديو كانت قد نشرته هبة من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" من أغنيته الأخيرة، وعلّق عليه قائلاً: "حبيبتي إنتي".
وفي ردّ فعل صادم، أعادت رنا، وعبر حسابها الخاص في "
فيسبوك
"، نشر تعديل الحالة الاجتماعية لطليقها والتي أعلن فيها خطوبته، مع التعليق: "مرة واحد متجوز واحدة عرفي راح خطبها"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على
مواقع التواصل الاجتماعي
وجدّد الحديث عن أسباب انفصال رنا وسامر المفاجئ، حيث قال عدد من نشطاء
السوشيال ميديا
إن هذا ربما يكون السبب الحقيقي وراء الطلاق، والذي رفض الاثنان الإعلان عنه في وقته، إلا أن رنا حذفت منشورها بعد ساعات من وضعه.
وكانت رنا
سماحة
قد انفصلت رسمياً عن سامر
أبو طالب
قبل أشهر، في خبر أثار جدلاً وقتها داخل الوسط الفني، خاصة أن
الثنائي
كان قد شكّل حالة فنية مميزة منذ زواجهما عام 2020 حتى وقوع الطلاق عام 2025.(لها)
