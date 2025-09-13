Advertisement

المرأة

دور الرياضة في تعزيز تمكين المرأة وثقتها بنفسها

Lebanon 24
13-09-2025 | 09:18
لطالما واجهت المرأة في عالم الرياضة تحديات كبيرة بسبب التقاليد الاجتماعية، والقوالب النمطية، والتمييز، ما جعل مشاركتها في المجال الرياضي أقل وضوحًا مقارنة بالرجال. ولكن مع مرور الوقت، وبفضل جهود عدة نساء ملهمات، تمكنت المرأة من كسر الحواجز وتحقيق إنجازات رياضية بارزة أثرت إيجابًا في المجتمع، وشجعت الأجيال القادمة على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتها.
1. الحواجز التقليدية والاجتماعية

في كثير من المجتمعات، كانت الرياضة تعتبر مجالًا ذكوريًا محصورًا على الرجال فقط، بينما كان يُنظر إلى المرأة على أنها ضعيفة أو غير مناسبة للمنافسة البدنية. هذه النظرة أدت إلى تقييد فرص المرأة في التدريب والمشاركة في البطولات الرياضية، كما عانت من نقص الدعم المادي والمعنوي.

2. دور الرياضة في تمكين المرأة

تُعد الرياضة أداة قوية لتعزيز ثقة المرأة بنفسها، وتحسين صحتها البدنية والنفسية، وتعزيز روح القيادة والتحدي. كما تتيح للنساء فرصًا للعمل في مجالات جديدة مثل التدريب، والإدارة الرياضية، والإعلام الرياضي.

3. التحديات المستمرة

مع تقدم النساء في المجال الرياضي، لا تزال هناك تحديات مستمرة مثل الفجوة في الأجور مقارنة بالرياضيين الرجال، قلة التغطية الإعلامية، ونقص الدعم المؤسسي في بعض الدول. كما تواجه النساء أحيانًا انتقادات اجتماعية وثقافية عند ممارسة الرياضة.

4. الآفاق المستقبلية

تزايد اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية بدعم الرياضة النسائية، مع إطلاق مبادرات لزيادة المشاركة، وتوفير بيئات آمنة ومشجعة. وبتطور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح للنساء مساحة أكبر للتعبير عن أنفسهن وبناء جماهيرهن. 
