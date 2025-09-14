بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)

Advertisement

وشاركت إميلي متابعيها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، حيث ظهرت في مقاطع مصورة وهي تجلس على الكرسي المتحرك، بينما يقوم مينا مسعود بمساعدتها وحمل حقائبها، وسط غموض تام حول طبيعة ما تعرضت له.وكان مينا مسعود قد احتفل بزواجه من إميلي شاه في حفل مبهر أقيم خلال الأيام الماضية، شهد دمجا فريدا بين الطقوس والمصرية، إلى جانب المراسم ، وهو ما خطف أنظار العالمية.