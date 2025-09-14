Advertisement

المرأة

بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)

Lebanon 24
14-09-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1416632-638934346282043668.png
Doc-P-1416632-638934346282043668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ظهرت الممثلة الأميركية إميلي شاه زوجة النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وهي تجلس على كرسي متحرك، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفالهما بزفافهما، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حالتها الصحية الحالية.
Advertisement

وشاركت إميلي متابعيها عبر خاصية  ستوري  على حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، حيث ظهرت في مقاطع مصورة وهي تجلس على الكرسي المتحرك، بينما يقوم مينا مسعود بمساعدتها وحمل حقائبها، وسط غموض تام حول طبيعة ما تعرضت له.

وكان مينا مسعود قد احتفل بزواجه من إميلي شاه في حفل مبهر أقيم خلال الأيام الماضية، شهد دمجا فريدا بين الطقوس الهندية والمصرية، إلى جانب المراسم الدينية المسيحية، وهو ما خطف أنظار وسائل الإعلام العالمية.
زوجة مينا مسعود
مواضيع ذات صلة
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
lebanon 24
14/09/2025 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
lebanon 24
14/09/2025 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
lebanon 24
14/09/2025 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
توفيت قبل أيام فقط من زفافها.. هذا ما حصل لعروس داخل داخل مركز شهير (صورة)
lebanon 24
14/09/2025 11:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

المسيحية

الكشف عن

الدينية

الهندية

المصرية

مسيحية

الهندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:21 | 2025-09-14
23:00 | 2025-09-13
16:07 | 2025-09-13
14:41 | 2025-09-13
09:18 | 2025-09-13
06:38 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24