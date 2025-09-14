29
في عرض رالف لورين.. تشوبرا وجوناس بإطلالات متناسقة
Lebanon 24
14-09-2025
|
07:00
A-
A+
خطف
الثنائي
العالمي
بريانكا شوبرا
ونيك
جوناس
الأنظار خلال عرض أزياء رالف لورين لمجموعة ربيع 2026 في أسبوع الموضة بنيويورك، حيث ظهرا بإطلالات متناسقة لاقت تفاعلاً واسعاً من الحضور والإعلام.
اختارت الممثلة
الهندية
بريانكا شوبرا بدلة من توقيع المصمم الأميركي رالف لورين، مكوّنة من جاكيت "بلايزر" مفصّل بتناغم دقيق، وتنورة
ماكسي
شفافة مزخرفة بنقشة البايسلي بألوان دافئة من البني والأخضر. وأكملت إطلالتها بحزام جلدي عريض أبرز خصرها، مع حذاء بكعب عالٍ، فيما اعتمدت مكياجاً برونزياً بلمسة عصرية مع أحمر شفاه بني لامع، ونسّقت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة طبيعية أنيقة.
أما زوجها المغني الأميركي
نيك جوناس
، فقد نسّق إطلالته لتتماشى مع بريانكا، مرتدياً بدلة بنية داكنة مع قميص أبيض ورباط عنق مزخرف بنقشة البايسلي المشابهة لزي زوجته، مضيفاً لمسة عصرية عبر نظارات شمسية داكنة وحذاء بني أنيق.
هذا الظهور عزز من مكانة بريانكا ونيك كأحد أكثر
الثنائيات
أناقة وتأثيراً في عالم الموضة، بعدما سبق أن حصلا على لقب "الثنائي الأكثر أناقة" عام 2019.
(CNN)
