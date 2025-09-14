جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة



عرفت جنات بأغانيها الرومانسية ذات الطابع الدرامي، لكنها حرصت هذه المرة على تقديم صورة أكثر حيوية وبهجة، في محاولة للتواصل مع مزاج الجمهور العربي في فصل الصيف. وقالت في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنها تعمدت أن يطغى على الألبوم جو مبهج يتناسب مع الطاقة الصيفية. في موسم صيفي حافل بالمنافسة الغنائية، عادت المطربة المغربية جنات إلى جمهورها بألبوم جديد بعنوان "ألوم "، لتقدم نقلة فنية مختلفة عن أعمالها السابقة.عرفت جنات بأغانيها الرومانسية ذات الطابع الدرامي، لكنها حرصت هذه المرة على تقديم صورة أكثر حيوية وبهجة، في محاولة للتواصل مع مزاج الجمهور العربي في فصل الصيف. وقالت في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنها تعمدت أن يطغى على الألبوم جو مبهج يتناسب مع الطاقة الصيفية.

كواليس التحضير:

- بدأت فكرة الألبوم طويلة، لكن التنفيذ الفعلي انطلق قبل أشهر قليلة.

- استغرق التحضير أسبوعين فقط من العمل المكثف.

- ترددت في اختيار الاسم بين "النص اللي يخص" و"أشيك واحدة"، قبل أن تستقر على "ألوم على مين" لأنه الأقرب لشخصيتها.



مميزات الألبوم:

- تنوع موسيقي بين الرومانسي والإيقاعي المبهج.

- أغنية "مبسوطين" لاقت تفاعلاً كبيراً منذ طرحها.

- تعاونت جنات مع أسماء بارزة مثل: ، إسلام رفعت، مدين، وماهر صلاح في التوزيع.



وأكدت جنات أنها لا تريد أن تبقى حبيسة نجاحاتها السابقة، بل تسعى دائماً إلى التجديد وتقديم نفسها بصورة مغايرة، معتبرة أن التكرار يضعف العلاقة مع الجمهور. وأشارت إلى أن المنافسة الصيفية فرصة جيدة لإثراء الساحة الغنائية وليس عائقاً، لأن المستفيد الأول هو الجمهور.



وقد عبرت عن سعادتها بردود الفعل القوية التي حصدها الألبوم فور صدوره، معتبرة إياه بداية مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية.

(العربية)