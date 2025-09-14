28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نانسي عجرم وزين قطامي بالفستان ذاته من إيلي صعب.. من هي الأجمل؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطفت النجمة
نانسي عجرم
الأنظار على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلّت بفستان من دار
إيلي صعب
، سبق أن ظهرت به زين قطامي خلال
شهر العسل
مع زوجها سيليو صعب.
Advertisement
وسرعان ما بدأت المقارنة على شبكات التواصل الاجتماعي بين الفنانة
اللبنانية
والشابة
الأردنية
، من حيث المظهر الأبرز بالفستان الشبكي المزخرف بلون
الغزال
الرملي البيج. فمن بدت الأجمل؟
مواضيع ذات صلة
الزفاف الأسطوري بدأ... سيليو إيلي صعب وزين قطامي يتألقان في ليلة العمر (صور وفيديو)
Lebanon 24
الزفاف الأسطوري بدأ... سيليو إيلي صعب وزين قطامي يتألقان في ليلة العمر (صور وفيديو)
15/09/2025 12:41:07
15/09/2025 12:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
15/09/2025 12:41:07
15/09/2025 12:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
15/09/2025 12:41:07
15/09/2025 12:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من توقيع ايلي صعب.. نانسي عجرم تخطف الانظار في قرطاج
Lebanon 24
من توقيع ايلي صعب.. نانسي عجرم تخطف الانظار في قرطاج
15/09/2025 12:41:07
15/09/2025 12:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم
اللبنانية
شهر العسل
الأردنية
إيلي صعب
الأردني
الأردن
الغزال
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
03:12 | 2025-09-15
15/09/2025 03:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت بحرقة.. كارول سماحة تتحدث لأول مرة عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بكت بحرقة.. كارول سماحة تتحدث لأول مرة عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها (فيديو)
00:17 | 2025-09-15
15/09/2025 12:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
Lebanon 24
في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
14:07 | 2025-09-14
14/09/2025 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
Lebanon 24
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
10:45 | 2025-09-14
14/09/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
08:00 | 2025-09-14
14/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:44 | 2025-09-15
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
03:12 | 2025-09-15
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
00:17 | 2025-09-15
بكت بحرقة.. كارول سماحة تتحدث لأول مرة عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها (فيديو)
14:07 | 2025-09-14
في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
10:45 | 2025-09-14
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
09:00 | 2025-09-14
قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 12:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 12:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 12:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24