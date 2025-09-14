Advertisement

المرأة

نانسي عجرم وزين قطامي بالفستان ذاته من إيلي صعب.. من هي الأجمل؟

Lebanon 24
14-09-2025
خطفت النجمة نانسي عجرم الأنظار على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلّت بفستان من دار إيلي صعب، سبق أن ظهرت به زين قطامي خلال شهر العسل مع زوجها سيليو صعب.
وسرعان ما بدأت المقارنة على شبكات التواصل الاجتماعي بين الفنانة اللبنانية والشابة الأردنية، من حيث المظهر الأبرز بالفستان الشبكي المزخرف بلون الغزال الرملي البيج. فمن بدت الأجمل؟
زين قطامي بفستان
<a class='entities-links' href='/entity/1021378853/نانسي/ar/1?utm_term=PublicFigures-نانسي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-نانسي&id=3556&catid=0&pagetype=PublicFigures'>نانسي</a> <a class='entities-links' href='/entity/116459008/عجرم/ar/1?utm_term=PublicFigures-عجرم&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عجرم&id=29798&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عجرم</a>
