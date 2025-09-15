Advertisement

المرأة

"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:44
احتفلت الإعلامية في قناة الـ mtv جويس عقيقي بزفاف شقيقها.
ونشرت عقيقي فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وثقت من خلالها أجواء الزفاف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وعلقت على إحدى الفيديوهات بالقول: "يقبرني أحلى عريس"، و" هيدا أحلى خي وأحلى كنة". 

وتألقت جويس بفستان أنيق باللون البيج. 




