28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
15-09-2025
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الإعلامية في قناة الـ
mtv
جويس عقيقي
بزفاف شقيقها.
Advertisement
ونشرت
عقيقي
فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
وثقت من خلالها أجواء الزفاف.
وعلقت على إحدى الفيديوهات بالقول: "يقبرني أحلى عريس"، و" هيدا أحلى خي وأحلى كنة".
وتألقت
جويس
بفستان أنيق باللون البيج.
مواضيع ذات صلة
محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
محمولة على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها شاهدوا الفيديو
15/09/2025 15:52:56
15/09/2025 15:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تحتفل بزفاف ابن شقيقتها.. وابنتها "تاليا" تُفاجئ الجمهور شاهدوا كم أصبحت جميلة (فيديو)
Lebanon 24
سيرين عبد النور تحتفل بزفاف ابن شقيقتها.. وابنتها "تاليا" تُفاجئ الجمهور شاهدوا كم أصبحت جميلة (فيديو)
15/09/2025 15:52:56
15/09/2025 15:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بشكل جنوني.. يومي تحتفل بسهرة "ما قبل الزفاف" في إيطاليا شاهدوا ماذا فعلت مع عريسها الملياردير التركي (فيديو)
15/09/2025 15:52:56
15/09/2025 15:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... مذيعة الـ"ال بي سي" بإطلالة أنيقة في زفاف شقيقتها (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال... مذيعة الـ"ال بي سي" بإطلالة أنيقة في زفاف شقيقتها (صور)
15/09/2025 15:52:56
15/09/2025 15:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المرأة
أفراح ومناسبات
جويس عقيقي
انستغرام
قناة ال
عقيقي
ستوري
جويس
الست
توري
قد يعجبك أيضاً
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
03:12 | 2025-09-15
15/09/2025 03:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت بحرقة.. كارول سماحة تتحدث لأول مرة عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بكت بحرقة.. كارول سماحة تتحدث لأول مرة عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها (فيديو)
00:17 | 2025-09-15
15/09/2025 12:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم وزين قطامي بالفستان ذاته من إيلي صعب.. من هي الأجمل؟
Lebanon 24
نانسي عجرم وزين قطامي بالفستان ذاته من إيلي صعب.. من هي الأجمل؟
23:00 | 2025-09-14
14/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
Lebanon 24
في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
14:07 | 2025-09-14
14/09/2025 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
Lebanon 24
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
10:45 | 2025-09-14
14/09/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
10:01 | 2025-09-14
14/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
03:12 | 2025-09-15
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
00:17 | 2025-09-15
بكت بحرقة.. كارول سماحة تتحدث لأول مرة عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها (فيديو)
23:00 | 2025-09-14
نانسي عجرم وزين قطامي بالفستان ذاته من إيلي صعب.. من هي الأجمل؟
14:07 | 2025-09-14
في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
10:45 | 2025-09-14
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
09:00 | 2025-09-14
قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 15:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 15:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 15:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24