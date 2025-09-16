27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الملكة رانيا.. الأناقة العصرية بتوقيع "التنورة الميدي"
Lebanon 24
16-09-2025
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد
الملكة رانيا العبدالله
من أبرز أيقونات الأناقة على مستوى العالم، حيث تجمع في إطلالاتها بين الحشمة والذوق العصري واللمسة الملكية المميزة. ومن بين القطع التي باتت حاضرة باستمرار في إطلالاتها الرسمية واليومية، تبرز التنورة الميدي التي تحولت إلى بصمة خاصة في أسلوبها.
Advertisement
ويعود تفضيل
الملكة رانيا
لهذه القطعة إلى ما تحمله من رمزية تعكس جوانب متعددة من شخصيتها؛ فهي تمنح توازناً بين الاحتشام والحداثة، وتبرز أنوثة راقية واثقة من دون مبالغة، كما توفر مرونة في التنسيق لتناسب مختلف المناسبات. كذلك تحمل هذه الموضة طابعاً كلاسيكياً أوروبياً يتماشى مع الصورة التي تقدمها
الملكة
في المحافل الدولية.
ولا يقتصر الأمر على الموضة فحسب، إذ تعكس إطلالات الملكة رانيا بهذه التنانير بعداً أعمق، يتمثل في الاحترافية والأناقة العملية، إلى جانب قدرتها على تحقيق توازن بين الذائقة الغربية ومعايير اللباس الشرقي المحافظ، بما يبرز هوية مستقلة تقوم على الذكاء في التنسيق أكثر من الجرأة اللافتة.
وتكشف إطلالاتها عن أسرار تنسيق مدروسة، من أبرزها اعتماد القصات التي تحدد الخصر مثل الـA-line أو البليسيه، الدمج بين الأقمشة المتنوعة لإضفاء عمق على الإطلالة، اختيار قمصان أو بلوزات مميزة لإكمال اللوك، إضافة إلى تدرجات الألوان الهادئة مع لمسات جريئة أحياناً. أما الأكسسوارات فغالباً ما تكون بسيطة وراقية، مثل الحقائب الصغيرة ذات البنية الواضحة والأحذية ذات الكعب المتوسط.
وبهذا الأسلوب، تحوّلت التنورة الميدي إلى ما يشبه "توقيعاً أسلوبياً" للملكة رانيا، يعكس شخصيتها القيادية ورؤيتها للأناقة كقيمة تعبر عن هوية وذكاء قبل أن تكون مجرد صيحة عابرة.
مواضيع ذات صلة
بغاية الأناقة.. الملكة رانيا بإطلالة صيفية تلفت الأنظار (صور)
Lebanon 24
بغاية الأناقة.. الملكة رانيا بإطلالة صيفية تلفت الأنظار (صور)
17/09/2025 00:59:01
17/09/2025 00:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة التنانير الطويلة.. موضة الخريف تجمع بين الأناقة والراحة
Lebanon 24
عودة التنانير الطويلة.. موضة الخريف تجمع بين الأناقة والراحة
17/09/2025 00:59:01
17/09/2025 00:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرمادي في إطلالات الملكات والأميرات: أناقة تخطف الأنظار
Lebanon 24
الرمادي في إطلالات الملكات والأميرات: أناقة تخطف الأنظار
17/09/2025 00:59:01
17/09/2025 00:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ55.. ورسالة مؤثرة من ولي العهد
Lebanon 24
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ55.. ورسالة مؤثرة من ولي العهد
17/09/2025 00:59:01
17/09/2025 00:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا العبدالله
رانيا العبدالله
الملكة
أوروبي
الغربي
الأنا
روبي
قد يعجبك أيضاً
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
Lebanon 24
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
14:40 | 2025-09-16
16/09/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّرت المحكمة بشأن الدعوى المُقدّمة ضدّ الفنانة بدرية طلبة؟
Lebanon 24
ماذا قرّرت المحكمة بشأن الدعوى المُقدّمة ضدّ الفنانة بدرية طلبة؟
10:05 | 2025-09-16
16/09/2025 10:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت داخل منزلها... توقيف كاتبة مسلسل "شراب التوت"
Lebanon 24
كانت داخل منزلها... توقيف كاتبة مسلسل "شراب التوت"
07:33 | 2025-09-16
16/09/2025 07:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضريت نفسي".. فنانة شهيرة تكشف ان الفيلر غيّر ملامحها (فيديو)
Lebanon 24
"ضريت نفسي".. فنانة شهيرة تكشف ان الفيلر غيّر ملامحها (فيديو)
04:05 | 2025-09-16
16/09/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة لهيفا وهبي ونانسي عجرم وإليسا تنتشر.. شاهدوا كيف كن قبل التجميل؟
Lebanon 24
صورة قديمة لهيفا وهبي ونانسي عجرم وإليسا تنتشر.. شاهدوا كيف كن قبل التجميل؟
03:05 | 2025-09-16
16/09/2025 03:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
Lebanon 24
بمواصفات عالمية.. منتجع جديد للتزلج في لبنان سيُنافس الأرز وكفردبيان!
02:15 | 2025-09-16
16/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:40 | 2025-09-16
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
10:05 | 2025-09-16
ماذا قرّرت المحكمة بشأن الدعوى المُقدّمة ضدّ الفنانة بدرية طلبة؟
07:33 | 2025-09-16
كانت داخل منزلها... توقيف كاتبة مسلسل "شراب التوت"
04:05 | 2025-09-16
"ضريت نفسي".. فنانة شهيرة تكشف ان الفيلر غيّر ملامحها (فيديو)
03:05 | 2025-09-16
صورة قديمة لهيفا وهبي ونانسي عجرم وإليسا تنتشر.. شاهدوا كيف كن قبل التجميل؟
02:00 | 2025-09-16
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
17/09/2025 00:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
17/09/2025 00:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
17/09/2025 00:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24