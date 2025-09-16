Advertisement

المرأة

الملكة رانيا.. الأناقة العصرية بتوقيع "التنورة الميدي"

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1417911-638936626839302853.jpg
Doc-P-1417911-638936626839302853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعد الملكة رانيا العبدالله من أبرز أيقونات الأناقة على مستوى العالم، حيث تجمع في إطلالاتها بين الحشمة والذوق العصري واللمسة الملكية المميزة. ومن بين القطع التي باتت حاضرة باستمرار في إطلالاتها الرسمية واليومية، تبرز التنورة الميدي التي تحولت إلى بصمة خاصة في أسلوبها.
Advertisement

ويعود تفضيل الملكة رانيا لهذه القطعة إلى ما تحمله من رمزية تعكس جوانب متعددة من شخصيتها؛ فهي تمنح توازناً بين الاحتشام والحداثة، وتبرز أنوثة راقية واثقة من دون مبالغة، كما توفر مرونة في التنسيق لتناسب مختلف المناسبات. كذلك تحمل هذه الموضة طابعاً كلاسيكياً أوروبياً يتماشى مع الصورة التي تقدمها الملكة في المحافل الدولية.

ولا يقتصر الأمر على الموضة فحسب، إذ تعكس إطلالات الملكة رانيا بهذه التنانير بعداً أعمق، يتمثل في الاحترافية والأناقة العملية، إلى جانب قدرتها على تحقيق توازن بين الذائقة الغربية ومعايير اللباس الشرقي المحافظ، بما يبرز هوية مستقلة تقوم على الذكاء في التنسيق أكثر من الجرأة اللافتة.

وتكشف إطلالاتها عن أسرار تنسيق مدروسة، من أبرزها اعتماد القصات التي تحدد الخصر مثل الـA-line أو البليسيه، الدمج بين الأقمشة المتنوعة لإضفاء عمق على الإطلالة، اختيار قمصان أو بلوزات مميزة لإكمال اللوك، إضافة إلى تدرجات الألوان الهادئة مع لمسات جريئة أحياناً. أما الأكسسوارات فغالباً ما تكون بسيطة وراقية، مثل الحقائب الصغيرة ذات البنية الواضحة والأحذية ذات الكعب المتوسط.

وبهذا الأسلوب، تحوّلت التنورة الميدي إلى ما يشبه "توقيعاً أسلوبياً" للملكة رانيا، يعكس شخصيتها القيادية ورؤيتها للأناقة كقيمة تعبر عن هوية وذكاء قبل أن تكون مجرد صيحة عابرة.
 
الملكة رانيا بموضة التنورة الميدي
 
الملكة رانيا بموضة التنورة الميدي

مواضيع ذات صلة
بغاية الأناقة.. الملكة رانيا بإطلالة صيفية تلفت الأنظار (صور)
lebanon 24
17/09/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة التنانير الطويلة.. موضة الخريف تجمع بين الأناقة والراحة
lebanon 24
17/09/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرمادي في إطلالات الملكات والأميرات: أناقة تخطف الأنظار
lebanon 24
17/09/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ55.. ورسالة مؤثرة من ولي العهد
lebanon 24
17/09/2025 00:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكة رانيا العبدالله

رانيا العبدالله

الملكة

أوروبي

الغربي

الأنا

روبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:40 | 2025-09-16
10:05 | 2025-09-16
07:33 | 2025-09-16
04:05 | 2025-09-16
03:05 | 2025-09-16
02:00 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24