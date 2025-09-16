الملكة رانيا.. الأناقة العصرية بتوقيع "التنورة الميدي"

Advertisement

تُعد من أبرز أيقونات الأناقة على مستوى العالم، حيث تجمع في إطلالاتها بين الحشمة والذوق العصري واللمسة الملكية المميزة. ومن بين القطع التي باتت حاضرة باستمرار في إطلالاتها الرسمية واليومية، تبرز التنورة الميدي التي تحولت إلى بصمة خاصة في أسلوبها.ويعود تفضيل لهذه القطعة إلى ما تحمله من رمزية تعكس جوانب متعددة من شخصيتها؛ فهي تمنح توازناً بين الاحتشام والحداثة، وتبرز أنوثة راقية واثقة من دون مبالغة، كما توفر مرونة في التنسيق لتناسب مختلف المناسبات. كذلك تحمل هذه الموضة طابعاً كلاسيكياً أوروبياً يتماشى مع الصورة التي تقدمها في المحافل الدولية.ولا يقتصر الأمر على الموضة فحسب، إذ تعكس إطلالات الملكة رانيا بهذه التنانير بعداً أعمق، يتمثل في الاحترافية والأناقة العملية، إلى جانب قدرتها على تحقيق توازن بين الذائقة الغربية ومعايير اللباس الشرقي المحافظ، بما يبرز هوية مستقلة تقوم على الذكاء في التنسيق أكثر من الجرأة اللافتة.وتكشف إطلالاتها عن أسرار تنسيق مدروسة، من أبرزها اعتماد القصات التي تحدد الخصر مثل الـA-line أو البليسيه، الدمج بين الأقمشة المتنوعة لإضفاء عمق على الإطلالة، اختيار قمصان أو بلوزات مميزة لإكمال اللوك، إضافة إلى تدرجات الألوان الهادئة مع لمسات جريئة أحياناً. أما الأكسسوارات فغالباً ما تكون بسيطة وراقية، مثل الحقائب الصغيرة ذات البنية الواضحة والأحذية ذات الكعب المتوسط.وبهذا الأسلوب، تحوّلت التنورة الميدي إلى ما يشبه "توقيعاً أسلوبياً" للملكة رانيا، يعكس شخصيتها القيادية ورؤيتها للأناقة كقيمة تعبر عن هوية وذكاء قبل أن تكون مجرد صيحة عابرة.