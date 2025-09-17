Advertisement

المرأة

أنا لست متدينة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها (صورة)

Lebanon 24
17-09-2025 | 00:17
تحدثت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن جوانب مختلف من شخصيتها، مشيرة إلى شغفها بالقراءات الدينية وحرصها الدائم على خوض نقاشات مرتبطة بالدين والفكر.
وقالت بدر خلال لقائها مع برنامج عرب وود : "أنا مش متدينة بالشكل المعروف عن التدين حتى باين من مظهري، لكني متأملة جدًا".
 
 
 
وأضافت: "القراءات الدينية مرعبة وفي نفس الوقت ممتعة، يمكن عشان كده بدخل دايمًا في نقاشات دينية، خصوصًا إني بقرأ في موضوعات زي قصص الأنبياء، التشريع، الخليقة، التكوين الجسدي، والإعجاز".

كما أبدت إعجابها الكبير بالمفكر الراحل مصطفى محمود، قائلة: "أنا بحب دكتور مصطفى محمود جدًا، وأكتر كاتب قريت له وجمعت كتبه كلها".(نواعم)



