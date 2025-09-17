Advertisement

المرأة

هيفاء تشعل السوشيال ميديا بصورة جريئة.. والمتابعون: "كيف عملتيها؟!"

17-09-2025 | 06:22
نشرت النجمة هيفاء وهبي صورة عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها نسخة مجسّمة ثلاثية الأبعاد عنها بدقّة مذهلة، مرتديةً فستانها الشهير المخملي الأخضر والأسود، الذي لاقى رواجًا واسعًا عند ظهوره لأول مرة.
التمثال المصغّر بدا وكأنه نسخة طبق الأصل من هيفاء، من حيث التفاصيل الدقيقة للوجه، تسريحة الشعر، وحتى الإكسسوارات، ما جعل الصورة تنتشر بقوة على السوشيال ميديا.
 
