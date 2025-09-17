27
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
بعد اعتدائها على إحدى حارسات الأمن... معلومات عن تمديد مدة سجن هذه الفاشينيستا الشهيرة
Lebanon 24
17-09-2025
|
13:12
عاد اسم الفاشينيستا
روان بن حسين
للظهور على منصات التواصل الاجتماعي بعد غيابها التام عقب سجنها في دبي، حيث انتشرت مؤخراً معلومات عن تمديد مدة سجنها، دون وجود أي دليل أو بيان رسمي من الجهات المعنية.
وأفادت منشورات على "
سناب شات
" بأن محكمة إماراتية حكمت بسجن الفنانة
الكويتية
عاماً إضافياً بعد اعتدائها على إحدى حارسات الأمن في سجن دبي، إلا أن هذا الخبر لم يتم تأكيده رسمياً بعد.
وكانت روان قد قضت فترة سجن مدتها 6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم إماراتي (حوالي 5445 دولاراً أميركياً)، مع الإبعاد عن الدولة
الإماراتية
.
وجاء ذلك بعد انتهاء تحقيقات
النيابة العامة
في دبي، والتي أظهرت أن روان تمّ توقيفها العام الماضي، وهي في حالة سكر في مكان عام، وأحدثت حالة من الشغب والتوتر في المكان، كما اعتدت على أفراد من
شرطة دبي
ووجّهت إليهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم.
