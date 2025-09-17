بعد اعتدائها على إحدى حارسات الأمن... معلومات عن تمديد مدة سجن هذه الفاشينيستا الشهيرة

عاد اسم الفاشينيستا للظهور على منصات التواصل الاجتماعي بعد غيابها التام عقب سجنها في دبي، حيث انتشرت مؤخراً معلومات عن تمديد مدة سجنها، دون وجود أي دليل أو بيان رسمي من الجهات المعنية.

وأفادت منشورات على " " بأن محكمة إماراتية حكمت بسجن الفنانة عاماً إضافياً بعد اعتدائها على إحدى حارسات الأمن في سجن دبي، إلا أن هذا الخبر لم يتم تأكيده رسمياً بعد.



وكانت روان قد قضت فترة سجن مدتها 6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم إماراتي (حوالي 5445 دولاراً أميركياً)، مع الإبعاد عن الدولة .

وجاء ذلك بعد انتهاء تحقيقات في دبي، والتي أظهرت أن روان تمّ توقيفها العام الماضي، وهي في حالة سكر في مكان عام، وأحدثت حالة من الشغب والتوتر في المكان، كما اعتدت على أفراد من ووجّهت إليهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم.



