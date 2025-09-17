Advertisement

المرأة

بعد اعتدائها على إحدى حارسات الأمن... معلومات عن تمديد مدة سجن هذه الفاشينيستا الشهيرة

Lebanon 24
17-09-2025 | 13:12
A-
A+


Doc-P-1418272-638937382830760581.jpg
Doc-P-1418272-638937382830760581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد اسم الفاشينيستا روان بن حسين للظهور على منصات التواصل الاجتماعي بعد غيابها التام عقب سجنها في دبي، حيث انتشرت مؤخراً معلومات عن تمديد مدة سجنها، دون وجود أي دليل أو بيان رسمي من الجهات المعنية.
Advertisement
 

وأفادت منشورات على "سناب شات" بأن محكمة إماراتية حكمت بسجن الفنانة الكويتية عاماً إضافياً بعد اعتدائها على إحدى حارسات الأمن في سجن دبي، إلا أن هذا الخبر لم يتم تأكيده رسمياً بعد.
 

وكانت روان قد قضت فترة سجن مدتها 6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم إماراتي (حوالي 5445 دولاراً أميركياً)، مع الإبعاد عن الدولة الإماراتية.
 
وجاء ذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في دبي، والتي أظهرت أن روان تمّ توقيفها العام الماضي، وهي في حالة سكر في مكان عام، وأحدثت حالة من الشغب والتوتر في المكان، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجّهت إليهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم.

مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: روسيا تسعى إلى تمديد وقف العمل بـ"آلية الزناد" في مجلس الأمن
lebanon 24
18/09/2025 04:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأمن بالكنيست تصادق على تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي
lebanon 24
18/09/2025 04:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
lebanon 24
18/09/2025 04:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشال تايمز: تمديد المهلة الأوروبية لتأجيل العقوبات على إيران بحاجة لقرار مجلس الأمن
lebanon 24
18/09/2025 04:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة الإماراتي

النيابة العامة

دولة الإمارات

روان بن حسين

الإماراتية

الإماراتي

سناب شات

الكويتية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:45 | 2025-09-17
10:43 | 2025-09-17
06:22 | 2025-09-17
04:12 | 2025-09-17
02:34 | 2025-09-17
00:17 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24