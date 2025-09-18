في خبر مفاجئ.. فنانة شهيرة تُعلن حملها بمولودها الرابع (صورة)

أعلنت النجمة الأميركية انتظارها لمولودها الرابع، وهو الطفل الأول من حبيبها لاعب الأميركي ستيفون ديغز.

وجاء الإعلان خلال مقابلة خاصة مع الإعلامية غايل كينغ في برنامج "CBS Mornings"، حيث ظهرت بي بابتسامة عريضة وحماس واضح، مشيرة إلى أنها تعيش مرحلة مليئة بالقوة والثبات رغم انشغالها بأعمالها الفنية والحمل في الوقت نفسه.



وأعربت كاردي بي عن سعادتها قائلة: "أنا متحمسة، أشعر أنني في وضع جيد، أشعر بالقوة والصلابة، فأنا أقوم بعملي بينما أستعد أيضاً لاستقبال طفلي." كما أشارت إلى متانة علاقتها بديغز، مضيفة: "نحن ندعم بعضنا البعض بشدة. نحن في نفس المسار المهني، وأشعر أننا رائعان حقًا ومن بين الأفضل في ما نفعله."







