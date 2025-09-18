كيت ميدلتون وميلانيا ترامب تتجاهلان تقليد الانحناء أمام الملك تشارلز! (صور)

خلال زيارته إلى المتحدة، وصل الرئيس الأميركي وزوجته وميلانيا إلى قلعة وندسور على متن مروحية، حيث استقبلهما كلٌّ من الأميرة كيت، والأمير ويليام، والملك ، والملكة كاميلا.

وسرعان ما لاحظ محبو أن كيت وميلانيا لم تنحنيا للملك تشارلز، بل أشار بعض المعلقين إلى أنهما خالفتا الملكي.



وعادةً ما تنحني أميرة ويلز للملك تشارلز، لكن قرارها بالالتزام بقواعد أقل رسميةً خلال وصول زوارهما الأمريكيين لا يُخالف البروتوكول الرسمي. كما أن قرار ميلانيا بالتخلي عن شكليات الانحناء لا يتعارض مع أي توجيهات رسمية.



كما ورد في الموقع الرسمي للعائلة المالكة، "لا توجد قواعد سلوكية إلزامية عند مقابلة أو أحد أفرادها، لكن الكثيرين يرغبون في الالتزام بالقواعد التقليدية".



ويُفصّل الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة العادات التقليدية التي غالبًا ما يتبعها الأشخاص الذين يقابلون الملك والملكة. أشارت الإرشادات إلى أنه "بالنسبة للرجال، يكون ذلك انحناءً للرقبة (من الرأس فقط)، بينما تقوم النساء بانحناءة خفيفة. ويفضل آخرون مصافحة أفراد العائلة المالكة بالطريقة المعتادة".



فإلى جانب الانحناء، هناك العديد من الطرق التي يُتوقع من الزوار اتباعها عند مخاطبة أفراد العائلة المالكة. وأوضح موقع العائلة المالكة: "عند تقديم التحية للملكة، تكون المخاطبة الرسمية الصحيحة هي "جلالتك" ثم "سيدتي"، وتُنطق بحرف "أ" قصير، كما في كلمة "جام". وتُطبق القواعد نفسها على أفراد العائلة المالكة الذكور، حيث يُستخدَم اللقب في البداية "صاحب السمو الملكي" ثم "سيدي".



إلى ذلك، أشارت مجلة "بيبول" إلى أن الأميرة كيت "على الأرجح لم تنحني علنًا لأنها كانت قد استقبلت الملك تشارلز والملكة كاميلا" قبل وصول عائلة . (لها)