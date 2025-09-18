الوحدة في الطفولة.. بصمة خفية قد تفتح الباب إلى الخرف في الكِبر

Advertisement

- الإجهاد النفسي المزمن الذي يرفع مستويات الالتهاب في الجسم ويؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

- ضعف بناء المهارات الاجتماعية والمعرفية خلال سنوات النمو، وهو ما يقلل ما يُعرف بـ"الاحتياطي المعرفي" (Cognitive Reserve)، أي قدرة الدماغ على التعويض عند التقدم في العمر.

- اضطراب أنماط النوم والهرمونات في سن مبكرة، مما ينعكس على الوظائف الإدراكية في مراحل لاحقة.

- تشجيع الأطفال على تكوين صداقات منذ الصغر وتجنب تركهم في عزلة طويلة.

- تعزيز الأنشطة الجماعية في الصفوف لتطوير مهارات التفاعل الاجتماعي.

- رصد العلامات المبكرة للعزلة أو الانسحاب والتدخل السريع بالدعم النفسي والاجتماعي.

- إشراك الأطفال في نشاطات مجتمعية ورياضية تعزز شعورهم بالانتماء.

ينظر كثير من الآباء إلى عزلة أطفالهم باعتبارها مجرد مرحلة عابرة أو سلوك مؤقت يمكن تجاوزه مع مرور الزمن، لكن الدراسات الحديثة تكشف أن الأمر أعقد بكثير، وأن للوحدة في سنوات العمر الأولى آثارًا ممتدة قد ترافق الإنسان لعقود طويلة.دراسة دولية حديثة نشرتها "جمعية الطب الأميركية" حذّرت من أن الوحدة في الطفولة ليست محصورة في تأثيراتها على تلك المرحلة العمرية فقط، بل ترتبط بتراجع أسرع في القدرات الإدراكية وزيادة خطر الإصابة بالخرف في منتصف العمر وما بعده.وأوضح الباحثون أن العلاقة بين الوحدة المبكرة وتراجع القدرات الإدراكية بقيت قائمة حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار مستوى الوحدة في البلوغ، وحتى عند المشاركين الذين لم يبلغوا لاحقًا عن شعور بالعزلة الاجتماعية.بمعنى آخر، الطفل الذي عانى من الوحدة، حتى وإن أصبح بالغًا منفتحًا اجتماعيًا، يبقى أكثر عرضة لمشكلات إدراكية مقارنة بغيره.الفريق البحثي أشار إلى أن آثار الوحدة في الطفولة لا تقتصر على الجانب النفسي، بل تمتد إلى عوامل بيولوجية عميقة، من بينها:استندت الدراسة إلى بيانات نحو 13,500 مشارك جُمعت بين عامي 2011 و2018 ضمن "الدراسة الطولية للصحة والتقاعد". وأكد الفريق البحثي أن غياب علاجات فعّالة لإبطاء تطور الخرف يجعل من الضروري تحديد عوامل الخطر المبكرة والقابلة للتعديل، بهدف وضع استراتيجيات وقائية تحدّ من عبء المرض.هذه النتائج تضع الأسرة والمدرسة أمام دور محوري في الوقاية، إذ يشدد الباحثون على:خلص الباحثون إلى أن الوحدة في الطفولة تُعد عامل خطر مستقل لتراجع القدرات العقلية والخرف في مراحل لاحقة، مما يجعل معالجة الظاهرة في وقت مبكر ضرورة ملحة للصحة النفسية والعقلية على المدى .وقد شارك في هذه الدراسة باحثون من جامعة كابيتال الطبية في ، وجامعة لا تروب في ملبورن، وكلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، وكلية الطب بجامعة هارفارد، وجامعة إديث كوان، وجامعة تشيجيانغ.