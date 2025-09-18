Advertisement

فنون ومشاهير

إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة... هذا موعد الجلسة

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:42
A-
A+
Doc-P-1418730-638938285623354104.jpg
Doc-P-1418730-638938285623354104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُحيلت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، بتهمة سبّ وقذف مدير حساباتها الشخصية، إثر خلافات بينهما بشأن كلمات السرّ الخاصة بتلك الحسابات.
Advertisement

 
وحددت المحكمة جلسة في 9 تشرين الأوّل المقبل للنظر في القضيّة. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر
lebanon 24
19/09/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
19/09/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إحالة هذه الفنانة إلى المُحاكمة؟
lebanon 24
19/09/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة جديدة من شيرين عبد الوهاب.. تراجعت عن هذا القرار (صورة)
lebanon 24
19/09/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

محكمة الجنح الاقتصادية

شيرين عبد الوهاب

روسيا اليوم

محكمة الجنح

عبد الوهاب

كلمات السر

شيرين عبد

القاهرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:00 | 2025-09-18
10:50 | 2025-09-18
09:30 | 2025-09-18
09:00 | 2025-09-18
08:00 | 2025-09-18
07:30 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24