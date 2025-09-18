إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة... هذا موعد الجلسة

27
أُحيلت الفنانة المصريّة
شيرين عبد الوهاب
إلى
محكمة الجنح الاقتصادية
في
القاهرة
، بتهمة سبّ وقذف مدير حساباتها الشخصية، إثر خلافات بينهما بشأن كلمات السرّ الخاصة بتلك الحسابات.
وحددت المحكمة جلسة في 9 تشرين الأوّل المقبل للنظر في القضيّة. (روسيا اليوم)
