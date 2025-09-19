Advertisement

متفرقات

في قلعة ويندسور.. سباق أناقة بين ميلانيا ترامب وكيت ميدلتون

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1418831-638938633422050860.png
Doc-P-1418831-638938633422050860.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا، تحول الاهتمام الإعلامي إلى ميدان الأناقة: سباق غير معلن بين السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب وأميرة ويلز كايت ميدلتون، اللتين ظهرتا في مراسمٍ رسمية عدة إطلالات لفتت أنظار المراقبين وعشّاق الموضة.
Advertisement


خلال حفل العشاء الرسمي في قلعة وندسور، اختارت أميرة ويلز إطلالة فاخرة من المصممة Filipa Lepley: معطف ذهبي طويل من الدانتيل فوق ثوب من الكريب الحريري بلون عاجي، وزيّنت رأسها بتاج Queen Mary’s Lover’s Knot — قطعة تاريخية مرتبطة بصمود التقاليد الملكية البريطانية. هذه الطلة حملت رمزية كلاسيكية ملكية ترتبط بسجل أسلوب العائلة الملكية.

في المقابل، اعتمدت ميلانيا Trump مظهرًا عصريًا وجريئًا نسبيًا من Carolina Herrera: ثوب أصفر بكتف عاري مزين بحزام ليلكي عريض، مع أقراط مرصعة بالزمرد، مما أضفى لمسة دراماتيكية ليلية مواكبة للأذواق العالمية للأزياء الراقية.


في لحظات أخرى من اليوم، بدت أميرة ويلز في استقبال رسمي ببدلة برغندية من Emilia Wickstead مرفقة بقبعة مصممة ونسّقتها مع حقيبة Chanel، بينما ارتدت ميلانيا سترة وتنورة رمادية من Dior مع قبعة بنفسيّة تغطي جزءاً من وجهها — مزيج يعكس أذواقًا وأدوارًا مختلفة: تقليديةٍ ملكيةٍ مقابل أنيقةٍ رئاسية.

لماذا تهمّ هذه الإطلالات؟
ما يجذب الاهتمام ليس فقط جمال الثوب أو قيمة المجوهرات، بل الرسائل الرمزية المصاحبة للأزياء في سياقات البروتوكول والدبلوماسية: الألوان، المصمّمون، وطراز الحُلي قد تكون مؤشراً على رسائل ثقافية ودبلوماسية — بين المحافظة والابتكار، والمحلية والتواصل مع العالم.


سباق الأناقة لم يكن تنافسًا سطحيًا، بل انعكاسًا لثقافات رمزية متقاطعة: الملكية البريطانية تحتفظ بتقاليد أيقونية بينما الأناقة الأميركية الرئاسية تختار خطوطًا جريئة تلائم صورة عالمية. وفي كلِّ طلة، ثمة رسالة عن بلدٍ وسُلطةٍ وهويّةٍ تُعرض بلغة القماش.
 
مواضيع ذات صلة
كبير خدم الملك تشارلز يُفجّر مفاجأة عن الأمير هاري وكيت ميدلتون.. هل كانا على علاقة عاطفيّة؟
lebanon 24
19/09/2025 11:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نصيحة لا تُقدّر بثمن من الأمير فيليب لكيت ميدلتون: لا تنظري إلى الكاميرا
lebanon 24
19/09/2025 11:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير وليام يستقبل ترامب لدى وصوله إلى قلعة وندسور
lebanon 24
19/09/2025 11:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أصدقاء وليام وكيت يسخرون من ميغان ماركل... صحيفة تكشف التفاصيل
lebanon 24
19/09/2025 11:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

دونالد ترامب

البريطانية

البروتوكول

البريطاني

دبلوماسي

من اليوم

بروتوكول

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:30 | 2025-09-19
01:00 | 2025-09-19
23:00 | 2025-09-18
15:42 | 2025-09-18
13:00 | 2025-09-18
10:50 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24