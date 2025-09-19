Advertisement

فنون ومشاهير

قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1418832-638938636606768802.png
Doc-P-1418832-638938636606768802.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار إعلان المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن استعدادها للزفاف خلال الأيام المقبلة اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، لا سيما أنّ المخرجة تجاوزت سن السبعين، وتبرز قصّتها كحكاية حب استثنائية تتخطّى المعتاد والمتوقع.
Advertisement


مصادر مقربة أفادت بأن إيناس الدغيدي تعرفت على خطيبها عبر أصدقاء مشتركين، وتحوّل اللقاء الأول سريعًا إلى صداقة ثم إلى إعجاب وبنهاية إلى حب. العريس رجل أعمال مصري يقيم في روسيا، ويبلغ من العمر سبعين عامًا كذلك، وقد استجاب لطلب العروس بإقامة حفل مقتصر على الأصدقاء والمقربين، والمقرر في منتصف أكتوبر المقبل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.


وذكرت المصادر أن الدغيدي وجهت الدعوات لعدد من نجوم السينما والمجتمع، من بينهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي، إضافة إلى الفنان محمود حميدة، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج عمر عبد العزيز وغيرهم من الوجوه الفنية المعروفة. الحدث سيشهد جمعًا لأسماءٍ تركت بصمة في عالم الفن المصري.


إيناس الدغيدي (72 عامًا) مخرجة مصرية شهيرة، درست الإخراج بمعهد السينما وشرعت في العمل الفني من خلال مساعد إخراج ثم إخراج الأعمال السينمائية. تُعرف بأعمال جريئة ومعالجة قضايا اجتماعية حساسة، ومن بين أفلامها: "عفوا أيها القانون" (فيلمها الأول)، و"لحم رخيص"، و"استاكوزا"، و"مذكرات مراهقة"، و"الباحثات عن الحرية"، و"امرأة واحدة لا تكفي".


وتُعد هذه الزيجة الثانية للمخرجة؛ فقد تزوجت سابقًا من طبيب مصري يُدعى نبيل معوض، واستمر زواجهما نحو ثلاثين عامًا، وأنجبت وابنة واحدة تُدعى حبيبة. رغم الانفصال، ظلّت العلاقة بينهما مبنية على الاحترام المتبادل.


أثار الإعلان موجة من التمنيات والتهاني من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، معتبرين أن القرار الشخصي للزواج في هذا العمر يُجسّد حالة من الحرية الشخصية والاختيار الذي لا يقف عند حدود السن أو المعيار التقليدي.


إعلان إيناس الدغيدي عن زفافها يأتي كقصة إنسانية عابرة للزمن، تستذكر مسارًا فنيًا حافلاً وتجربة حياتية غنية. الحفل المقبل في أكتوبر سيكون مناسبة لتلاقي أجيال من الفنانين والمهتمين بفن السينما في مصر، وحفلًا قد يحمل طابعًا استثنائيًا بقدر استثنائية قرار العروس.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
من نداء خجول.. هذه أغرب قصة حب
lebanon 24
19/09/2025 14:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: اليوم يستعدّ البقاع الأوسط ليكون قصة نجاح لبنانية جديدة
lebanon 24
19/09/2025 14:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة... كيف حاولت إمرأة سبعينيّة إغتيال نتنياهو؟
lebanon 24
19/09/2025 14:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما عم صدق".. يومي تنشر فيديو جديدًا من حفل زفافها وهكذا علّقت عليه
lebanon 24
19/09/2025 14:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

المرأة

عبد العزيز

الاختيار

القاهرة

المصرية

العزيز

روسيا

سرحان

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:30 | 2025-09-19
02:30 | 2025-09-19
01:00 | 2025-09-19
23:00 | 2025-09-18
15:42 | 2025-09-18
13:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24