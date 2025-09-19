قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين

Advertisement

أثار إعلان المخرجة إيناس الدغيدي عن استعدادها للزفاف خلال الأيام المقبلة اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، لا سيما أنّ المخرجة تجاوزت سن السبعين، وتبرز قصّتها كحكاية حب استثنائية تتخطّى المعتاد والمتوقع.مصادر مقربة أفادت بأن إيناس الدغيدي تعرفت على خطيبها عبر أصدقاء مشتركين، وتحوّل اللقاء الأول سريعًا إلى صداقة ثم إلى إعجاب وبنهاية إلى حب. العريس رجل أعمال يقيم في ، ويبلغ من العمر سبعين عامًا كذلك، وقد استجاب لطلب العروس بإقامة حفل مقتصر على الأصدقاء والمقربين، والمقرر في منتصف أكتوبر المقبل بأحد الفنادق الكبرى في .وذكرت المصادر أن الدغيدي وجهت الدعوات لعدد من نجوم السينما والمجتمع، من بينهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وليلى ، إضافة إلى الفنان محمود حميدة، والإعلامية هالة ، والمخرج عمر وغيرهم من الوجوه الفنية المعروفة. الحدث سيشهد جمعًا لأسماءٍ تركت بصمة في عالم الفن المصري.إيناس الدغيدي (72 عامًا) مخرجة شهيرة، درست الإخراج بمعهد السينما وشرعت في العمل الفني من خلال مساعد إخراج ثم إخراج الأعمال السينمائية. تُعرف بأعمال جريئة ومعالجة قضايا اجتماعية حساسة، ومن بين أفلامها: "عفوا أيها القانون" (فيلمها الأول)، و"لحم رخيص"، و"استاكوزا"، و"مذكرات مراهقة"، و"الباحثات عن الحرية"، و"امرأة واحدة لا تكفي".وتُعد هذه الزيجة الثانية للمخرجة؛ فقد تزوجت سابقًا من طبيب مصري يُدعى نبيل ، واستمر زواجهما نحو ثلاثين عامًا، وأنجبت وابنة واحدة تُدعى حبيبة. رغم الانفصال، ظلّت العلاقة بينهما مبنية على الاحترام المتبادل.أثار الإعلان موجة من التمنيات والتهاني من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، معتبرين أن القرار الشخصي للزواج في هذا العمر يُجسّد حالة من الحرية الشخصية والاختيار الذي لا يقف عند حدود السن أو المعيار التقليدي.إعلان إيناس الدغيدي عن زفافها يأتي كقصة إنسانية عابرة للزمن، تستذكر مسارًا فنيًا حافلاً وتجربة حياتية غنية. الحفل المقبل في أكتوبر سيكون مناسبة لتلاقي أجيال من الفنانين والمهتمين بفن السينما في مصر، وحفلًا قد يحمل طابعًا استثنائيًا بقدر استثنائية قرار العروس.