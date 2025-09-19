Advertisement

المرأة

بالصورة.. ياسمينا زيتون تخطف الأنظار بفستان ضيق

Lebanon 24
19-09-2025 | 13:20
ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون في صورة حديثة نشرها حسابها على "إنستغرام" بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا بني اللون.
وأطلّت زيتون بنظارات شمسية عصرية وأشادت جمهورها بجمالها الطبيعي وأناقتها اللافتة، حيث أظهرت الصورة حيوية وأناقة كبيرة رغم بساطتها.
ملكة جمال لبنان

ياسمينا زيتون

جمال لبنان

ملكة جمال

لبنان

بيرة

