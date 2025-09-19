26
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بالصورة.. ياسمينا زيتون تخطف الأنظار بفستان ضيق
Lebanon 24
19-09-2025
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت
ملكة جمال لبنان
السابقة
ياسمينا زيتون
في صورة حديثة نشرها حسابها على "إنستغرام" بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا بني اللون.
Advertisement
وأطلّت زيتون بنظارات شمسية عصرية وأشادت جمهورها بجمالها الطبيعي وأناقتها اللافتة، حيث أظهرت الصورة حيوية وأناقة كبيرة رغم بساطتها.
مواضيع ذات صلة
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
كارين رزق الله تخطف الأنظار بفستان أبيض في أحدث ظهور لها
20/09/2025 03:34:17
20/09/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ببطن مكشوف.. هبة نور تخطف الأنظار بجمالها (صورة)
Lebanon 24
ببطن مكشوف.. هبة نور تخطف الأنظار بجمالها (صورة)
20/09/2025 03:34:17
20/09/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إيطاليا (صورة)
Lebanon 24
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في إيطاليا (صورة)
20/09/2025 03:34:17
20/09/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن.. رهف عبد الله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
فستان مكشوف البطن.. رهف عبد الله تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)
20/09/2025 03:34:17
20/09/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان
ياسمينا زيتون
جمال لبنان
ملكة جمال
لبنان
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
Lebanon 24
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
15:21 | 2025-09-19
19/09/2025 03:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كسرت ميلانيا ترامب قواعد البروتوكول الملكي بفستانها الاصفر؟
Lebanon 24
هل كسرت ميلانيا ترامب قواعد البروتوكول الملكي بفستانها الاصفر؟
08:13 | 2025-09-19
19/09/2025 08:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين
Lebanon 24
قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين
05:00 | 2025-09-19
19/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
Lebanon 24
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
03:30 | 2025-09-19
19/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في قلعة ويندسور.. سباق أناقة بين ميلانيا ترامب وكيت ميدلتون
Lebanon 24
في قلعة ويندسور.. سباق أناقة بين ميلانيا ترامب وكيت ميدلتون
02:30 | 2025-09-19
19/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:21 | 2025-09-19
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
08:13 | 2025-09-19
هل كسرت ميلانيا ترامب قواعد البروتوكول الملكي بفستانها الاصفر؟
05:00 | 2025-09-19
قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين
03:30 | 2025-09-19
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
02:30 | 2025-09-19
في قلعة ويندسور.. سباق أناقة بين ميلانيا ترامب وكيت ميدلتون
01:00 | 2025-09-19
الملكة ليتيسيا في القاهرة: إطلالات ملكية راقية كلاسيكية - عصرية
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
20/09/2025 03:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24