بالصورة.. ياسمينا زيتون تخطف الأنظار بفستان ضيق

ظهرت السابقة في صورة حديثة نشرها حسابها على "إنستغرام" بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا بني اللون.

Advertisement

وأطلّت زيتون بنظارات شمسية عصرية وأشادت جمهورها بجمالها الطبيعي وأناقتها اللافتة، حيث أظهرت الصورة حيوية وأناقة كبيرة رغم بساطتها.