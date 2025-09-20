29
المرأة
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
Lebanon 24
20-09-2025
|
01:56
photos
بعد أزمة فيديوهاتها الأخيرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل، خرجت
البلوغر
المصرية
هدير
عبد الرازق
عن صمتها للمرة الأولى، كاشفةً في بث مباشر تفاصيل المقاطع التي جمعتها بالبلوغر محمد أوتاكا.
وأعلنت هدير التي ظهرت على منصة "تيك توك" مع البلوغر
أحمد علي
الشهير بـ"كروان مشاكل" أنها صُدمت بتداول فيديواتها الإباحية، مشددة على ألا يد لها في الأمر.
وأضافت بنبرة غاضبة أن المقاطع المصورة بعناوين "فيديوهات هدير عبد الرازق"، تعود إلى فترة زواجها من محمد أوتاكا القابع حالياً في السجن على ذمة قضايا غسيل الأموال.
وتوّجهت له بقولها: "ربنا يفك ضيقته، أنا من طريق وهو من طريق آخر، حياتي تدمرت وما فيش حد بيصرف عليّ".
وأشارت هدير إلى أنها تحاول أن تتخطى ازمتها الحالية، من دون أن تغرق في الحزن والبكاء، لأن حياتها تغيرت رأساً على عقب.
وتواجه هدير اتهامات بنشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء بهدف الإغراء والإيحاءات الجنسية، والقيام بأفعال علنية مخلة بالآداب، بالإضافة عن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، على شبكات التواصل الإجتماعي، لا سيما مواقع وتطبيقات "
فيسبوك
" و"إنستغرام" و"
يوتيوب
" و"تيك توك".(لها)
