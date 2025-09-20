لا مشكلة لديها بالزواج ممن يصغرها سناً.. فنانة تتحدث عن حياتها العاطفية (صورة)

تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد عن موقفها من الارتباط بشخص يصغرها في السن، مشيرة إلى أن الأمر لا يمثل عائقًا بالنسبة لها طالما في حدود معقولة.

وقالت عائشة، خلال حلولها ضيفة على برنامج " " الذي تقدمه الإعلامية ، بإذاعة نجوم إف إم: "ممكن أرتبط بواحد أصغر مني بخمس سنين، لكن أكتر من كده لأ، الصراحة هيبقى صعب عليا، وعمري ما هقول إنه مستحيل، ولكنه هيكون اختيار مش كويس".



وكشفت عائشة بن أحمد، عن الفيلم الذي حببها في السينما ودخول التمثيل، مؤكدة أن الفنان سبب كبير في دخولها مجال التمثيل.



وقالت عائشة: "فيلم المهاجر هو اللي حببني في السينما، وأبويا هو اللي وداني السينما وقتها عشان أتفرج، وقولت إيه العالم ده والصورة الحلوة دي والممثلين الهايلين دول".



وأضافت: "عمري ما هنسى وش خالد النبوي في المهاجر، وفي بيحبوه أوي، وأول مرة شوفته روحت قولتله (أستاذ خالد ممكن أتصور معاك)، واشتغلت معاه بمسلسل نزوة".



يُذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في موسم الماضي من خلال مسلسل "الغاوي"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد مكي، وشارك فيه مجموعة من النجوم.