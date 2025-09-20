29
المرأة
لا مشكلة لديها بالزواج ممن يصغرها سناً.. فنانة تتحدث عن حياتها العاطفية (صورة)
Lebanon 24
20-09-2025
|
03:40
A-
A+
تحدثت الفنانة
التونسية
عائشة بن أحمد عن موقفها من الارتباط بشخص يصغرها في السن، مشيرة إلى أن الأمر لا يمثل عائقًا بالنسبة لها طالما في حدود معقولة.
وقالت عائشة، خلال حلولها ضيفة على برنامج "
أسرار النجوم
" الذي تقدمه الإعلامية
إنجي علي
، بإذاعة نجوم إف إم: "ممكن أرتبط بواحد أصغر مني بخمس سنين، لكن أكتر من كده لأ، الصراحة هيبقى صعب عليا، وعمري ما هقول إنه مستحيل، ولكنه هيكون اختيار مش كويس".
وكشفت عائشة بن أحمد، عن الفيلم الذي حببها في السينما ودخول التمثيل، مؤكدة أن الفنان
خالد النبوي
سبب كبير في دخولها مجال التمثيل.
وقالت عائشة: "فيلم المهاجر هو اللي حببني في السينما، وأبويا هو اللي وداني السينما وقتها عشان أتفرج، وقولت إيه العالم ده والصورة الحلوة دي والممثلين الهايلين دول".
وأضافت: "عمري ما هنسى وش خالد النبوي في المهاجر، وفي
تونس
بيحبوه أوي، وأول مرة شوفته روحت قولتله (أستاذ خالد ممكن أتصور معاك)، واشتغلت معاه بمسلسل نزوة".
يُذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في موسم
دراما رمضان
الماضي من خلال مسلسل "الغاوي"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد مكي، وشارك فيه مجموعة من النجوم.
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
04:21 | 2025-09-20
20/09/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
Lebanon 24
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
01:56 | 2025-09-20
20/09/2025 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالعباءة والحجاب.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة في مكة (صور)
Lebanon 24
بالعباءة والحجاب.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة في مكة (صور)
00:45 | 2025-09-20
20/09/2025 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عظام المرأة في خطر.. تعرفي على الأسباب والعلاج
Lebanon 24
عظام المرأة في خطر.. تعرفي على الأسباب والعلاج
23:00 | 2025-09-19
19/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
Lebanon 24
فضل ماسكات منزلية لبشرة أكثر إشراقًا وتوازنًا
15:21 | 2025-09-19
19/09/2025 03:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
