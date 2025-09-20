29
المرأة
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
Lebanon 24
20-09-2025
|
04:21
بعد سنوات
طويلة من الغياب عن الساحة الفنية، أطلت النجمة
المصرية
بوسي
بملامح شبابية في أحدث ظهور لها داخل صالون تجميل.
وأثار ظهور بوسي تفاعلاً واسعًا بين جمهورها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وبدت بوسي بإطلالة أنيقة وملامح شبابية لاقت إعجاب جمهورها، الذي أثنى عليها بتعليقات مثل: "جميلة الجميلات"، "قمراية"، "
ما شاء الله
"، و"جمالها لسه زي ماهو".
وارتبطت بوسي في أذهان الجمهور برصيد كبير من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون.
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 13:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 13:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 13:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
