المرأة

بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)

Lebanon 24
20-09-2025 | 04:21
بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية، أطلت النجمة المصرية بوسي بملامح شبابية في أحدث ظهور لها داخل صالون تجميل. 
وأثار ظهور بوسي تفاعلاً واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي
 
 
وبدت بوسي بإطلالة أنيقة وملامح شبابية لاقت إعجاب جمهورها، الذي أثنى عليها بتعليقات مثل: "جميلة الجميلات"، "قمراية"، "ما شاء الله"، و"جمالها لسه زي ماهو".

وارتبطت بوسي في أذهان الجمهور برصيد كبير من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون.

