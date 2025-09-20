بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)



وأثار ظهور بوسي تفاعلاً واسعًا بين جمهورها على . طويلة من الغياب عن الساحة الفنية، أطلت النجمة بملامح شبابية في أحدث ظهور لها داخل صالون تجميل.وأثار ظهور بوسي تفاعلاً واسعًا بين جمهورها على .

وبدت بوسي بإطلالة أنيقة وملامح شبابية لاقت إعجاب جمهورها، الذي أثنى عليها بتعليقات مثل: "جميلة الجميلات"، "قمراية"، " "، و"جمالها لسه زي ماهو".



وارتبطت بوسي في أذهان الجمهور برصيد كبير من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون.