المرأة

لأول مرة.. فنانة عالمية تخوض تجربة "الأوسكار"

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:56
للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، تخوض النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز تجربة الأوسكار من خلال فيلم موسيقي.
وأكدت مجلة "بيبول" أن لوبيز مرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم المرتقب Kiss of the Spider Woman (قبلة المرأة العنكبوت)، الذي يُعرض في دور السينما في 10 تشرين الأول القادم، بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي.
 
وقالت لوبيز: "لطالما انتظرت هذه اللحظة. عندما نتحدث عن المسرحيات الموسيقية، السبب الذي دفعني للعمل في هذا المجال يعود إلى والدتي، كانت تُجلسني أمام التلفزيون لمتابعة عرض West Side Story مرة واحدة في السنة خلال عيد الشكر. كنت مفتونة، وقلت لنفسي إن هذا ما أريد فعله. اليوم، هذا الجمهور يجعل حلمي حقيقة". (ارم نيوز)
 
جينيفر لوبيز تخوض تجربة "الأوسكار" لأول مرة عبر فيلم موسيقي
