المرأة

بالصور... خبيرة تجميل تُعلن عن إنفصالها عن هذا الفنان الشهير

Lebanon 24
20-09-2025 | 08:34
بعد الأخبار التي تحدّثت عن عودتهما وإستعدادهما للزواج، خرجت خبيرة التجميل ميّ كمال الدين عن صمتها، وأعلنت عن إنفصالها عن الفنان أحمد مكي.
وأكدت كمال الدين أنّها "ما زالت منفصلة عن مكي"، وأنّ "الأخبار المتداولة عن قرب زفافهما لا أساس لها". 
 
 
 
 
