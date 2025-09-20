بالصور... خبيرة تجميل تُعلن عن إنفصالها عن هذا الفنان الشهير

بعد الأخبار التي تحدّثت عن عودتهما وإستعدادهما للزواج، خرجت خبيرة التجميل ميّ عن صمتها، وأعلنت عن إنفصالها عن الفنان .

وأكدت كمال الدين أنّها "ما زالت منفصلة عن مكي"، وأنّ "الأخبار المتداولة عن قرب زفافهما لا أساس لها".