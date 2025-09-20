29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد أزمتها الصحيّة... مفاجئة من أنغام لجمهورها في لندن وباريس
Lebanon 24
20-09-2025
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تماثلها للشفاء بعد خضوعها لعمليّة جراحيّة، تستعدّ الفنانة
المصرية
أنغام
لإحياء حفل جديد، على خشبة
مسرح قصر
المؤتمرات "Le Palais des Congrès de
paris
"، في
باريس
، في 2 تشرين الثاني 2025، للمرّة الأولى في مسيرتها الفنيّة.
Advertisement
كذلك، تستعدّ أنغام لإحياء حفل في قاعة "
رويال
ألبرت هول" في
لندن
، في 23 أيلول الجاري، للمرّة الأولى أيضاً. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بعد أزمتها الصحيّة الخطيرة... هكذا بدت الفنانة أنغام في أحدث صورة لها
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحيّة الخطيرة... هكذا بدت الفنانة أنغام في أحدث صورة لها
20/09/2025 18:57:51
20/09/2025 18:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
20/09/2025 18:57:51
20/09/2025 18:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
20/09/2025 18:57:51
20/09/2025 18:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها
Lebanon 24
بسبب أزمة صحية مفاجئة.. ليدي غاغا تؤجل حفلها
20/09/2025 18:57:51
20/09/2025 18:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الامارات
مسرح قصر
ألبرت هو
المصرية
باريس
رويال
paris
قد يعجبك أيضاً
بالصور... خبيرة تجميل تُعلن عن إنفصالها عن هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
بالصور... خبيرة تجميل تُعلن عن إنفصالها عن هذا الفنان الشهير
08:34 | 2025-09-20
20/09/2025 08:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. فنانة عالمية تخوض تجربة "الأوسكار"
Lebanon 24
لأول مرة.. فنانة عالمية تخوض تجربة "الأوسكار"
06:56 | 2025-09-20
20/09/2025 06:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
04:21 | 2025-09-20
20/09/2025 04:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مشكلة لديها بالزواج ممن يصغرها سناً.. فنانة تتحدث عن حياتها العاطفية (صورة)
Lebanon 24
لا مشكلة لديها بالزواج ممن يصغرها سناً.. فنانة تتحدث عن حياتها العاطفية (صورة)
03:40 | 2025-09-20
20/09/2025 03:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
Lebanon 24
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
01:56 | 2025-09-20
20/09/2025 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:34 | 2025-09-20
بالصور... خبيرة تجميل تُعلن عن إنفصالها عن هذا الفنان الشهير
06:56 | 2025-09-20
لأول مرة.. فنانة عالمية تخوض تجربة "الأوسكار"
04:21 | 2025-09-20
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
03:40 | 2025-09-20
لا مشكلة لديها بالزواج ممن يصغرها سناً.. فنانة تتحدث عن حياتها العاطفية (صورة)
01:56 | 2025-09-20
بعد تسريب فيديوهات خادشة لها.. البلوغر الشهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
00:45 | 2025-09-20
بالعباءة والحجاب.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة في مكة (صور)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 18:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 18:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 18:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24