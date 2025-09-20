بعد أزمتها الصحيّة... مفاجئة من أنغام لجمهورها في لندن وباريس



Advertisement

بعد تماثلها للشفاء بعد خضوعها لعمليّة جراحيّة، تستعدّ الفنانة لإحياء حفل جديد، على خشبة المؤتمرات "Le Palais des Congrès de "، في ، في 2 تشرين الثاني 2025، للمرّة الأولى في مسيرتها الفنيّة.

كذلك، تستعدّ أنغام لإحياء حفل في قاعة " ألبرت هول" في ، في 23 أيلول الجاري، للمرّة الأولى أيضاً. (الامارات 24)