المرأة

بعد أزمتها الصحيّة... مفاجئة من أنغام لجمهورها في لندن وباريس

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:12
بعد تماثلها للشفاء بعد خضوعها لعمليّة جراحيّة، تستعدّ الفنانة المصرية أنغام لإحياء حفل جديد، على خشبة مسرح قصر المؤتمرات "Le Palais des Congrès de paris"، في باريس، في 2 تشرين الثاني 2025، للمرّة الأولى في مسيرتها الفنيّة.
كذلك، تستعدّ أنغام لإحياء حفل في قاعة "رويال ألبرت هول" في لندن، في 23 أيلول الجاري، للمرّة الأولى أيضاً. (الامارات 24)
 
