أثار تفاعلًا واسعًا.. ظهور الأميرة رجوة مع نائب الرئيس الأميركي

ونشرت صفحة الديوان الملكي الأردني على منصة إكس (تويتر سابقًا) صورة للمأدبة مع تعليق: "حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، (الخميس)، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة".

وأثارت الأميرة رجوة تعليقات إشادة بجمال حضورها وأناقته إلى جانب ولي العهد، فيما أشاد آخرون بمستوى الاحترام الذي تحظى به العائلة المالكة .



وأكدت الأردنية أن اللقاء شهد "بحث علاقات الصداقة المتينة بين والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في ".