أثار تفاعلًا واسعًا.. ظهور الأميرة رجوة مع نائب الرئيس الأميركي

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:00
أثار ظهور الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وزوجته أوشا فانس، تفاعلاً واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة الديوان الملكي الأردني على منصة إكس (تويتر سابقًا) صورة للمأدبة مع تعليق: "حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، (الخميس)، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة".
 
وأثارت الأميرة رجوة تعليقات إشادة بجمال حضورها وأناقته إلى جانب ولي العهد، فيما أشاد آخرون بمستوى الاحترام الذي تحظى به العائلة المالكة الأردنية.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء شهد "بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط".
