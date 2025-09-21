31
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد تصوير مسلسلها الرمضاني... هل لجأت هذه الممثلة اللبنانية إلى الطبيب النفسي للخروج من الشخصية؟
Lebanon 24
21-09-2025
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة
اللبنانية نيكول
سابا عن مفاجأة جديدة تتعلق بدورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجمة
ياسمين عبد العزيز
وعُرض ضمن سباق الدراما الرمضاني الماضي.
Advertisement
وقالت نيكول، خلال تصريحات صحافية على هامش تكريمها في حفل توزيع
جوائز دير جيست
، عن شخصية رقية التي جسدتها في المسلسل:"بشكر جمهوري اللي ديمًا بيدعمني وشخصية رقية خدت مني وقت كبير عشان أخرج منها".
وكشفت عن حقيقة لجوئها لطبيب نفسي للخروج من الشخصية: "قلقت إني ما أعرفش أخرج منها، وما لجأتش لطبيب نفسي عشان أخرج من شخصية رقية، ويا رب ما حد يلجأ ليه أبدًا في حياته".
مواضيع ذات صلة
هل وقعت هذه الممثلة في حب رئيس وزراء كندا السابق؟
Lebanon 24
هل وقعت هذه الممثلة في حب رئيس وزراء كندا السابق؟
21/09/2025 18:23:46
21/09/2025 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شخصية عسكرية إيرانية بارزة.. هذه هويته (صورة)
Lebanon 24
مقتل شخصية عسكرية إيرانية بارزة.. هذه هويته (صورة)
21/09/2025 18:23:46
21/09/2025 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة
Lebanon 24
ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة
21/09/2025 18:23:46
21/09/2025 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تجربة عاطفية.. فنان زار طبيبا نفسيا
Lebanon 24
بسبب تجربة عاطفية.. فنان زار طبيبا نفسيا
21/09/2025 18:23:46
21/09/2025 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز
اللبنانية نيكول
جوائز دير جيست
عبد العزيز
نيكول سابا
الرمضان
العزيز
تابع
قد يعجبك أيضاً
يحمل ختم الرسول... فنانة شهيرة تعثر على خاتمها المفقود
Lebanon 24
يحمل ختم الرسول... فنانة شهيرة تعثر على خاتمها المفقود
10:25 | 2025-09-21
21/09/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مميّزة.. عائلة ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة مميّزة.. عائلة ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
04:35 | 2025-09-21
21/09/2025 04:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة هزّت أسرتها.. وفاة مفاجئة لمؤثرة معروفة ليلة زفافها! (صورة)
Lebanon 24
مأساة هزّت أسرتها.. وفاة مفاجئة لمؤثرة معروفة ليلة زفافها! (صورة)
01:50 | 2025-09-21
21/09/2025 01:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف نفتح قلوب أطفالنا بعد اليوم المدرسي؟
Lebanon 24
كيف نفتح قلوب أطفالنا بعد اليوم المدرسي؟
23:00 | 2025-09-20
20/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار تفاعلًا واسعًا.. ظهور الأميرة رجوة مع نائب الرئيس الأميركي
Lebanon 24
أثار تفاعلًا واسعًا.. ظهور الأميرة رجوة مع نائب الرئيس الأميركي
16:00 | 2025-09-20
20/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
13:56 | 2025-09-20
20/09/2025 01:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:25 | 2025-09-21
يحمل ختم الرسول... فنانة شهيرة تعثر على خاتمها المفقود
04:35 | 2025-09-21
مفاجأة مميّزة.. عائلة ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
01:50 | 2025-09-21
مأساة هزّت أسرتها.. وفاة مفاجئة لمؤثرة معروفة ليلة زفافها! (صورة)
23:00 | 2025-09-20
كيف نفتح قلوب أطفالنا بعد اليوم المدرسي؟
16:00 | 2025-09-20
أثار تفاعلًا واسعًا.. ظهور الأميرة رجوة مع نائب الرئيس الأميركي
14:00 | 2025-09-20
خمس عادات يومية تسرّع شيخوخة المرأة.. كيف تبطئينها؟
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 18:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24