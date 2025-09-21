Advertisement

المرأة

بعد تصوير مسلسلها الرمضاني... هل لجأت هذه الممثلة اللبنانية إلى الطبيب النفسي للخروج من الشخصية؟

Lebanon 24
21-09-2025 | 07:07
كشفت الممثلة اللبنانية نيكول سابا عن مفاجأة جديدة تتعلق بدورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجمة ياسمين عبد العزيز وعُرض ضمن سباق الدراما الرمضاني الماضي.
وقالت نيكول، خلال تصريحات صحافية على هامش تكريمها في حفل توزيع جوائز دير جيست، عن شخصية رقية التي جسدتها في المسلسل:"بشكر جمهوري اللي ديمًا بيدعمني وشخصية رقية خدت مني وقت كبير عشان أخرج منها".


وكشفت عن حقيقة لجوئها لطبيب نفسي للخروج من الشخصية: "قلقت إني ما أعرفش أخرج منها، وما لجأتش لطبيب نفسي عشان أخرج من شخصية رقية، ويا رب ما حد يلجأ ليه أبدًا في حياته".
