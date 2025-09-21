بعد تصوير مسلسلها الرمضاني... هل لجأت هذه الممثلة اللبنانية إلى الطبيب النفسي للخروج من الشخصية؟

Advertisement

كشفت الممثلة سابا عن مفاجأة جديدة تتعلق بدورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجمة وعُرض ضمن سباق الدراما الرمضاني الماضي.وقالت نيكول، خلال تصريحات صحافية على هامش تكريمها في حفل توزيع ، عن شخصية رقية التي جسدتها في المسلسل:"بشكر جمهوري اللي ديمًا بيدعمني وشخصية رقية خدت مني وقت كبير عشان أخرج منها".وكشفت عن حقيقة لجوئها لطبيب نفسي للخروج من الشخصية: "قلقت إني ما أعرفش أخرج منها، وما لجأتش لطبيب نفسي عشان أخرج من شخصية رقية، ويا رب ما حد يلجأ ليه أبدًا في حياته".