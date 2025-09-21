29
المرأة
يحمل ختم الرسول... فنانة شهيرة تعثر على خاتمها المفقود
Lebanon 24
21-09-2025
|
10:25
أعلنت الفنانة
نجلاء بدر
عن العثور على الخاتم الذي فقدته مؤخرًا، والذي كانت تكن له مكانة خاصة لأنها، بحسب قولها، يحمل ختم الرسول.
وأكدت نجلاء سبب حرصها الكبير
على استعادة
الخاتم قائلة: "الحمد لله الخاتم رجع بدعوات الجمهور ليا وناس كتير كلمتني من دول مختلفة ودعولي إنه يرجع وأدوني أمل كبير.. والخاتم ده مُهم عندي لأنه مش موجود في أي محلات وعشرة معايا من 22 سنة ويحمل ختم الرسول".
كانت نجلاء بدر قد أثارت تعاطف جمهورها خلال الفترة الماضية، بعد إعلانها عن فقدانها خاتمًا ثمينًا يحمل ختم الرسول، الأمر الذي منحه طابعًا روحانيًا ومعنويًا خاصًا عندها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام": ضاع مني أعز ما أملك، وأغلى شيء في حياتي.. خاتم يحمل ختم الرسول كما يقال، كنت أشعر بالطمأنينة لوجوده حتى وإن لم أكن أرتديه حزينة جدًا
يا رب
ألاقيه".
