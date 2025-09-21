Advertisement

المرأة

يحمل ختم الرسول... فنانة شهيرة تعثر على خاتمها المفقود

Lebanon 24
21-09-2025 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1419721-638940747866242339.jpg
Doc-P-1419721-638940747866242339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن العثور على الخاتم الذي فقدته مؤخرًا، والذي كانت تكن له مكانة خاصة لأنها، بحسب قولها، يحمل ختم الرسول.
Advertisement


وأكدت نجلاء سبب حرصها الكبير على استعادة الخاتم قائلة: "الحمد لله الخاتم رجع بدعوات الجمهور ليا وناس كتير كلمتني من دول مختلفة ودعولي إنه يرجع وأدوني أمل كبير.. والخاتم ده مُهم عندي لأنه مش موجود في أي محلات وعشرة معايا من 22 سنة ويحمل ختم الرسول".



كانت نجلاء بدر قد أثارت تعاطف جمهورها خلال الفترة الماضية، بعد إعلانها عن فقدانها خاتمًا ثمينًا يحمل ختم الرسول، الأمر الذي منحه طابعًا روحانيًا ومعنويًا خاصًا عندها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام": ضاع مني أعز ما أملك، وأغلى شيء في حياتي.. خاتم يحمل ختم الرسول كما يقال، كنت أشعر بالطمأنينة لوجوده حتى وإن لم أكن أرتديه حزينة جدًا يا رب ألاقيه".
مواضيع ذات صلة
في خبر مفاجئ.. فنانة شهيرة تُعلن حملها بمولودها الرابع (صورة)
lebanon 24
22/09/2025 01:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها مع طليقها السعودي (صور)
lebanon 24
22/09/2025 01:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بهدوء.. فنانة شهيرة تُعلن انفصالها عن زوجها (صورة)
lebanon 24
22/09/2025 01:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بتمارين شاقة.. فنانة شهيرة تستعرض لياقتها البدنية (صورة)
lebanon 24
22/09/2025 01:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

روحاني

يا رب

رسول

دوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-09-21
12:42 | 2025-09-21
07:07 | 2025-09-21
04:35 | 2025-09-21
01:50 | 2025-09-21
23:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24