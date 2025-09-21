29
المرأة
بجلسة تصوير.. ليليا الاطرش تنشر صوراً من داخل حوض السباحة
Lebanon 24
21-09-2025
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطفت الفنانة
السورية
ليليا الأطرش
الأضواء في أحدث إطلالاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث خضعت لجلسة تصويرية في حمام السباحة داخل أحد فنادق دبي في
الإمارات العربية المتحدة.
وأطلت الاطرش كحورية البحر داخل المسبح ليلاً، بفستان أسود ضيق بحمالتين دقيقتين، تميز بتصميم الورود البيضاء الكبيرة، والمنسدلة من كتف إلى الجهة المعاكسة.
وقالت معلقةً على الصور في "إنستغرام": "سحرها لا يكمن فقط في مظهرها، بل في كيفية امتلاكها لشخصيتها".
ليليا الأطرش
حورية البحر
الإمارات
السورية
