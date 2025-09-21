بجلسة تصوير.. ليليا الاطرش تنشر صوراً من داخل حوض السباحة

Advertisement

خطفت الفنانة الأضواء في أحدث إطلالاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث خضعت لجلسة تصويرية في حمام السباحة داخل أحد فنادق دبي فيوأطلت الاطرش كحورية البحر داخل المسبح ليلاً، بفستان أسود ضيق بحمالتين دقيقتين، تميز بتصميم الورود البيضاء الكبيرة، والمنسدلة من كتف إلى الجهة المعاكسة.وقالت معلقةً على الصور في "إنستغرام": "سحرها لا يكمن فقط في مظهرها، بل في كيفية امتلاكها لشخصيتها".