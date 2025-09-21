Advertisement

المرأة

بخاتم ماسي.. نور غندور تثير التساؤلات بخطبتها

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:00
لفتت النجمة نور الغندور الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة ومفعمة بالأنوثة، حيث اختارت فستانًا باللون الأزرق بتصميم عصري وبسيط، وأكملت اللوك بإكسسوارات بارزة وحقيبة بلون غير متوقّع، إلا أن خاتمًا ماسيًا في يدها استوقف المتابعين وأثار علامات استفهام كثيرة.
فالخاتم الماسي البارز الذي ارتدته نور في إصبعها، ويبدو أنه يحمل دلالة خاصة. تساءل المتابعون عمّا إذا كان هذا خاتم خطوبة، خاصة وأنه جاء بتصميم كلاسيكي يليق بمناسبة كهذه. وحتى الآن، لم تؤكد نور أو تنفي هذه التكهنات، ما زاد من الفضول حول حياتها الخاصة!
 
