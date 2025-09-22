Advertisement

المرأة

نائب تقدم بدعوى ضدها.. سجن فنانة شهيرة لمدة 5 سنوات إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:57
انتشر خلال الساعات الماضية خبر سجن الفنانة ملاك الكويتية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة مالية بقيمة 5000 دينار في الشكوى المقدّمة ضدها من النائب السابق أحمد الشحومي.
وقضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي بحبس الفنانة الكويتية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى تغريمها مادياً، وذلك بعد إدانتها في قضية الإساءة والتشهير بنائب سابق في الدائرة الأولى.
 
 
يُذكر أن النزاع بين الطرفين بدأ بتبادل البلاغات القضائية بين المدعي والمدعى عليه، حيث تقدّمت الفنانة ملاك ببلاغ رسمي تتّهم فيه الشحومي بـ"التحريض على الفسق والفجور" بعد تصريحات أدلى بها حينها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها إساءةً إليها على الصعيدين الشخصي والمهني، واستغلالاً لنفوذه كنائب للتأثير سلباً في الرأي العام.

في المقابل، تقدّم أحمد الشحومي ببلاغ ضد ملاك بتهمة السبّ والقذف والتشهير، متهماً إياها بإطلاق تصريحات والقيام بتصرفات تضرّ بسمعته وشخصه العام ومكانته في المجتمع، ما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها أخيراً لصالح الشحومي.(لها)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24