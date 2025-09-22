Advertisement

المرأة

الطائرة تحطمت... وفاة مذيعة شهيرة أثناء تلقيها درسًا في الطيران (صورة)

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:40
توفيت المذيعة المكسيكية ديبورا إستريلا عن عمر يناهز 43 عامًا، إثر تحطم طائرة أثناء تلقيها درسًا في الطيران، بالقرب من منطقة صناعية في مدينة غارسيا بولاية نويفو ليون شمال شرق البلاد.


كما لقي نجم التلفزيون والطيار برايان باليستيروس حتفه في الحادث نفسه، ولم يُسجل أي ناجين.


وكانت ديبورا قد نشرت قبل الحادث بفترة وجيزة عن درس الطيران الذي كانت تخوضه، في محاولة للحصول على رخصة طيار.


وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أعلنت زميلتها في التقديم ماريا جوليا لافوينتي الخبر المأساوي للمشاهدين أثناء تغطية برنامج الأخبار الصباحية، واصفة شعورها بالحزن الشديد: "كيف لي أن أقول، صباح الخير، وقلوبنا محطمة؟ لا يوجد سبب واحد لرحيل ديبورا عنا، والله وحده يعلم سبب كل شيء".


وأضافت ماريا: "الاستوديو سيشعر بفراغ هائل من دون رؤيتها وابتسامتها، فهي امرأة عاشت حياتها على أكمل وجه وجلبت الشغف والحيوية لهذه الوظيفة".


واختتمت حديثها بتأكيد أهمية الاستفادة من حياتنا بكل لحظة: "علينا أن نعيش الحياة على أكمل وجه، وأن نفعل ما نحب، وألا نضيع لحظة واحدة".
